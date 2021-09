​6 këshilla për të matur saktë presionin e gjakut

Nëse e matni presionin e gjakut disa herë rresht dhe merrni një numër të ndryshëm çdo herë, atëherë sigurisht që nuk e keni bërë pjesën tuaj të punës në mënyrë korrekte.

Ja çfarë duhet të bëni për të matur presionin e gjakut siç duhet dhe për të marrë gjithmonë numrat e duhur.

Shkoni në tualet së pari

Kur fshikëza juaj është e mbushur, ndiheni pak nervozë. Duke qëndruar në këmbë dhe shpesh lëvizja e këmbëve mund të ndikojë në presionin. Për shkak të një fshikëze të plotë, vlera e matur e presionit mund të jetë 5-10 mmHg më e lartë se ajo e duhur.

Bëni një pushim

Është e nevojshme të pushoni të paktën pesë minuta në vendin ku planifikoni të matni presionin. Natyrisht ai vend duhet të jetë po aq i rehatshëm sa një kolltuk ose një divan.

Uluni si duhet

Ju duhet të uleni në një karrige ose në një kolltuk që është e rehatshme për ju. Përveç kësaj, do të ishte ideale që të keni mbështetje për krahët, shpinën dhe këmbët.

Pozicioni i dorës

Shtrëngoni mëngën lart në krahun mbi të cilin do të matni presionin. Është më mirë të vendosni dorën në nivelin e zemrës në tryezë. Matni presionin në të dy duart për herë të parë dhe ai me vlerë më të lartë do të matet me atë në të ardhmen.

Qëndroni në vend ndërsa procesi zgjat

Mos flisni ose lëvizni gjatë matjes. Rezultatet mund të ndikohen nga një eksitim i lehtë, kështu që vlera e presionit mund të jetë disa dhjetëra mmHg më e lartë se vlera reale.

Shmangni pijet e nxehta

Ju nuk duhet të pini kafe ose çaj të zi para matjes, pasi ato mund të rrisin vlerat, dhe para se të matni presionin, shmangni pijet energjike.