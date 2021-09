​9 gjendje shëndetësore që mund të përkeqësohen nëse hani domate

Edhe pse domatet në përgjithësi janë shumë të shëndetshme te njerëzit që kanë probleme të caktuara shëndetësore ato mund të shkaktojnë shqetësim.

Nëse keni ndonjë nga simptomat që ne listojmë, konsideroni të zvogëloni konsumin tuaj ose të eliminoni plotësisht domate për tri deri në katër javë nga dieta juaj, në mënyrë që të shihni se si do të reagojë trupi juaj.

Domatet mund të shkaktojnë zbaticë të acidit në stomak

Domatet përmbajnë shumë acid dhe për këtë arsye mund të shkaktojnë urth te njerëzit me probleme të stomakut si gastriti dhe sëmundja e refluksit gastroezofageal. Edhe nëse jeni të shëndetshëm, por hani shumë domate ose salcë domate, mund të përfundoni me këto simptoma të pakëndshme.

Në disa njerëz, shkakton dhimbje në nyje

Për shkak se domatet përmbajnë një alkaloid të quajtur solaninë, i cili prodhon kalcium, akumulimi i tij mund të shkaktojë inflamacion, dhimbje dhe ënjtje në nyje.

Pacientët me probleme të veshkave duhet të dozojnë sasinë

Siç është përmendur tashmë, domatet çojnë në akumulimin e kalciumit në trup, dhe është gjithashtu i pasur me oksalate – një substancë që nuk përpunohet, nëse gëlltitet në sasi shumë të mëdha mund të rezultojë në gurë në veshka. Domatet janë gjithashtu të pasura me kalium i cili mund të dëmtojë funksionin e veshkave. Prandaj, nëse tashmë vuani nga problemet e veshkave, mbani në mend këtë.

Reagimet alergjike janë gjithashtu të mundshme

Domatet përmbajnë një përbërje të quajtur histamine. Forcon sistemin imunitar në luftën kundër trupave të huaj. Reagimet alergjike ndaj domateve janë shumë të rralla dhe zakonisht vijnë në formën e skuqjeve dhe ënjtjeve në gjuhë. Njerëzit të cilët janë diagnostikuar me alergji ndaj domates gjithashtu mund të kenë simptoma më serioze.

Domatet mund të aktivizojnë sindromën e zorrëve të irritueshme

Nëse vuani nga sindroma e zorrëve të irritueshme (SIC) domatet mund të shkaktojnë simptomat tuaja. Këto simptoma përfshijnë diarre, ngërçe të dhimbshme, fryrje, gazra dhe kapsllëk. Nëse ky është rasti me ju atëherë është mirë që të qëndroni larg ushqimeve të tharta si domatet dhe salca e domates.

Nëse e konsumoni tepër, domatja shkakton likopedermë

Likopeni është një lloj pigmenti që gjendet edhe në domate. Kur konsumohet në sasi normale, është e mrekullueshme për shëndetin e zemrës, por nëse konsumohet tepër mund të çojë në njollë të lëkurës, të njohur si likopenoderma.

Domatet mund të irritojnë traktin urinar

Ushqimet e larta në acid, siç janë domatet, mund të irritojnë fshikëzën tuaj, natyrisht nëse e teproni. Kjo ndodh në raste të jashtëzakonshme të përdorimit të tepërt, kështu që të mos harrojmë se likopeni nga domatet e ziera është i shkëlqyeshëm për shëndetin e prostatës.

Domatet e rritura në mënyrë konvencionale kanë nivele të larta të pesticideve

Domatet që nuk janë rritur organikisht përmbajnë shumë mbetje të pesticideve. Këto kimikate mund të jenë shumë të dëmshme për shëndetin tuaj, kështu që është mirë të investoni në domate cilësore dhe të rritura në mënyrë organike.

Konsumimi i tepërt i domateve mund të përkeqësojë simptomat e sëmundjeve autoimune

Domatet janë pjesë e një grupi bimësh të quajtura hijet e natës, së bashku me specat dhe patatet. Alkaloidet në hijet e natës mund të përkeqësojnë inflamacionin në trup, i cili është i keq për njerëzit me sëmundje autoimune. Ka pasur dëshmi të njerëzve me sëmundje autoimune që kanë eliminuar këto lloje të perimeve nga dieta e tyre dhe kanë pohuar se shëndeti i tyre është përmirësuar në përgjithësi.