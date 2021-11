​Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse flini pak

Shumica prej nesh janë të njohur me çrregullimet e herëpashershme të gjumit.

Megjithatë, nëse ne flemë shumë pak në afat të gjatë, mund të jetë jashtëzakonisht e dëmshme për shëndetin tonë. Ne do t’ju zbulojmë pasojat e mundshme të mungesës së gjumit

Sa gjumë na duhet për të qenë në formë dhe produktivë është shumë individuale. Disave u duhen gjashtë orë, të tjerëve u duhen nëntë deri në dhjetë orë gjumë. Për shumicën prej nesh, shtatë deri në tetë orë janë optimale për rigjenerim të plotë.

Nuk duhet të habitemi aspak për pasojat shëndetësore që mund të ndodhin nëse nuk flemë mjaftueshëm për një periudhë të gjatë kohore.

Ju bëheni më të ndjeshëm

Për shkak të një gjumë të vogël, ne do të reagojmë më me ndjeshmëri ndaj stimujve shqisorë. Tingujt e lartë, si tonet e sinjalit, mund të na shkaktojnë më shumë stres. Kjo është e ngjashme me sjelljen e pacientëve me skizofreni: edhe truri e ka të vështirë të ndajë të rëndësishmen nga e parëndësishme.

Përqendrimi juaj bie

Për shkak se nuk mund të rigjenerohet mjaftueshëm, zakonisht rezulton në vështirësi për t’u përqendruar dhe harruar. Gjatë fazave të gjumit të thellë, ne ruajmë kujtimet tona, duke përfshirë gjithçka që mësuam atë ditë. Nëse nuk na mjafton ose fazat janë shumë të shkurtra, kjo ndikon negativisht në punën e trurit tonë. Zakonisht, nëse nuk flemë mirë, priremi të bëjmë gabime në strukturën e fjalisë dhe të harrojmë fjalët.

Mund të shtoni peshë

Ndërsa flemë, trupi ynë lëshon hormone të ngopjes, të tilla si leptina. Nëse kjo nuk do të ndodhte, ndoshta do të zgjoheshim të uritur gjatë natës. Domethënë, nata është faza më e gjatë e ditës kur ne mund të bëjmë pa ushqim. Kur nuk jemi duke fjetur, trupi ynë nuk i lëshon këto substanca ngopëse, por përkundrazi prodhon më shumë “hormone të oreksit”, siç është grelina. Si rezultat, ne jemi më të uritur.

Mungesa e gjumit mund të çojë në shtim në peshë dhe në këtë mënyrë të rrisë rrezikun e obezitetit i cili është i rrezikshëm për shëndetin.

Lëkura plaket më shpejt

Kur na mungon gjumi, trupi ynë çliron hormonet e stresit, siç është kortizoli. Kjo ndikon në strukturën e lëkurës, e cila bëhet më e hollë, humbet elasticitetin dhe thahet duke çuar në plakjen e parakohshme dhe formimin e rrudhave.

Rreziku i sëmundjes rritet

Nëse nuk flemë mjaftueshëm, rritet rreziku për sëmundje të ndryshme. Kur na mungon gjumi, rrahjet e zemrës rriten dhe temperatura e trupit tonë bie. Ajo dobëson sistemin tonë imunitar. Ndër të tjera, rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare si arterioskleroza, ataku në zemër apo goditjet në tru. Këtë e tregon një meta-analizë e studimeve të ndryshme.

Pasoja të tjera të mundshme negative shëndetësore përfshijnë presionin e lartë të gjakut dhe ngadalësimin e zbërthimit të sheqerit në gjak. Kjo rrit rrezikun e diabetit të tipit 2. Gjumi i pakët nuk është vetëm i dëmshëm për trupin, por rrit edhe rrezikun e sëmundjeve mendore, siç është depresioni.