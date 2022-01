​Mos e hidhni kurrë një telefon të vjetër mobil para se të bëni këto 6 gjëra kryesore

Shumë njerëz përcjellin ose shesin telefonat e tyre të vjetër mobil nëse janë ende të mirë, por çfarë ndodh me të gjitha të dhënat?

Ja çfarë duhet të bëni përpara se t’i jepni telefonin dikujt.

Bëni një kopje rezervë

Nëse keni një telefon për një kohë, ka të ngjarë të jetë plot me foto, regjistrime, muzikë dhe dokumente që nuk dëshironi t’i humbni. Prandaj, bëni një kopje rezervë. Ruani gjithçka që dëshironi të ruani në një kartë memorie ose në cloud. Nëse është më e lehtë për ju, mund të dërgoni gjithçka edhe me e-mail.

Dilni nga të gjitha llogaritë

Kjo është shumë e rëndësishme që ju duhet të dilni nga të gjitha llogaritë dhe t’i fshini këto llogari. Kjo do të heqë të gjitha kredencialet. Në këtë mënyrë, askush që përfundon me telefonin tuaj nuk do të jetë në gjendje të përdorë faturat tuaja ose informacionin e kartës së kreditit.

Para kësaj, bëni një listë të të gjitha fjalëkalimeve në mënyrë që të mund të regjistroheni për gjithçka që ju nevojitet në telefonin tuaj të ri.

Ndryshoni fjalëkalimet

Ju mund të mendoni se është e mjaftueshme për të kontrolluar, por nuk është ashtu.

Për të mbrojtur më tej veten, ndryshoni fjalëkalimet e ruajtura. Rikthimi i telefonit në cilësimet e fabrikës duhet të fshijë të gjitha fjalëkalimet dhe të dhënat. Duhet gjithashtu të siguroheni që telefoni juaj i vjetër të jetë shkëputur nga një shërbim si “Gjej telefonin tim” ose një autorizim me dy hapa për t’u identifikuar në Google.

Shkëputeni nga pajisjet e vjetra

Shkëputni çdo aksesor që lidhet me bluetooth nga telefoni i vjetër. Kjo vlen për kufjet, altoparlantët, televizorët inteligjentë dhe të ngjashme.

Hiqni kartat SIM dhe të kujtesës

Pasi të keni arkivuar, shkëputur dhe asgjësuar gjithçka, mund të hiqni me siguri kartën SIM dhe kartën e kujtesës nëse keni një të tillë. Jo vetëm që do të ruhen disa të dhëna në to, por mund t’i përdorni edhe në telefonin tuaj të ri. Nëse nuk ju nevojitet më ajo kartë SIM, thjesht mund ta prisni përgjysmë.

Rivendosni telefonin në cilësimet e fabrikës

Të gjithë ekspertët pretendojnë se telefoni duhet të rivendoset në cilësimet e fabrikës. Kjo do të fshijë gjithçka dhe do ta kthejë pajisjen në gjendjen e saj origjinale.