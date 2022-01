​Përforconi imunitetin tuaj këtë dimër: Këto 3 vitamina mbrojnë kundër infeksionit

Gjatë muajve të ftohtë të dimrit, imuniteti ynë shpesh dobësohet, kështu që ne jemi më të ndjeshëm ndaj infeksioneve.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përpiqeni të hani një ushqim sa më të larmishëm, dhe dy vitamina dhe një mineral janë veçanërisht të rëndësishme.

Përpiquni të hani sa më shumë proteina dhe ushqime të pasura me vitaminë D gjatë dimrit. Kjo vitaminë është thelbësore për rregullimin e sistemit imunitar, për rritjen dhe zhvillimin, për kockat e shëndetshme dhe shumë procese të tjera në trupin tonë. Meqenëse lëkura jonë e prodhon atë nën ndikimin e diellit dhe nuk mjafton gjatë muajve të dimrit, duhet të forcojmë dietën tonë me ushqime të pasura me vitaminë D.

Këta janë peshq të yndyrshëm si salmoni, harenga, sardelet, toni. Përveç peshkut, vitamina D gjendet te vezët, qumështi i pasuruar, viçi dhe mëlçia e viçit. Nëse ende nuk e keni dozën optimale të kësaj vitamine në gjak, e cila mund të kontrollohet me analiza, konsultohuni me mjekun për zgjedhjen e suplementit.

Rrisni marrjen e vitaminës C në mënyrë që të forconi më tej sistemin tuaj mbrojtës dhe të mundësoni përthithjen e hekurit. Një mënyrë është të rrisni marrjen e vitaminës C.

Më së shumti gjendet në agrumet (limoni, portokalli, agrume), kivi, manaferrat, brokoli, lulelakra, specat, lakra… Mundohuni t’i hani këto ushqime sa më të freskëta, menjëherë pas blerjes dhe t’i ngrohni sa më pak për të humbur sa më pak nga kjo vitaminë e çmuar. Një portokall, për shembull, do t’ju sigurojë rreth 60 për qind të nevojave tuaja ditore për vitaminë C.

Përveç vitaminës C, një rol të rëndësishëm luan edhe minerali i zinkut. Më së shumti gjendet te mishi i kuq, vezët, qumështi, drithërat pa glazurë, embrioni i grurit, spinaqi, bishtajoret, gocat e detit, kungulli, farat e lirit dhe luledielli, bajamet, arrat…

Për shembull, 100 gramë mish viçi do t’ju sigurojë 50 për qind të nevojave tuaja ditore për zink.