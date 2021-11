​Pse presioni i ulët i gjakut bëhet i lartë dhe si ndikon ai në zemër?

Plakja mund të shkaktojë ndryshime në zemër dhe enët e gjakut, dhe zemra mund të rrahë më fort gjatë aktivitetit fizik ose nën stres sesa në një moshë më të re gjatë të njëjtave aktivitete.

Megjithatë, numri i rrahjeve të zemrës në minutë në pushim nuk ndryshon ndjeshëm me plakjen normale.

Ndryshimet që ndodhin me moshën mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Shkaku kryesor i sëmundjeve të zemrës është grumbullimi i depozitave yndyrore në muret e arterieve dhe është një proces që kërkon vite, lajmi i mirë është se një mënyrë jetese e shëndetshme dhe këto ndryshime mund të shmangen, reduktohen apo vonohen.

Njerëzit mbi moshën 65 vjeç kanë shumë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje koronare dhe dështim të zemrës sesa të rinjtë. Ndryshimi më i zakonshëm që ndodh me plakjen, dhe që shoqërohet me sëmundje kardiovaskulare, është ngurtësimi i shtuar i arterieve të mëdha – arterioskleroza ose ngurtësimi i arterieve. Kjo shkakton presion të lartë të gjakut ose hipertension, i cili bëhet më i zakonshëm me kalimin e moshës.

Presioni i lartë i gjakut dhe faktorë të tjerë rreziku, përfshirë moshën, rrisin rrezikun e zhvillimit të arterosklerozës.

Meqenëse ka disa faktorë rreziku të ndryshueshëm për arterosklerozën, kjo nuk është domosdo një pjesë normale e plakjes.

Pllaka grumbullohet brenda mureve të arterieve dhe me kalimin e kohës ngurtësohet dhe ngushton ato, duke kufizuar rrjedhën e gjakut të pasur me oksigjen në organe dhe pjesë të tjera të trupit.

Sëmundjet e zemrës zhvillohen kur pllakat grumbullohen në arteriet koronare, duke reduktuar rrjedhjen e gjakut në muskulin e zemrës.

Me kalimin e kohës, muskuli i zemrës mund të dobësohet dhe/ose të dëmtohet, duke rezultuar në dështim të zemrës. Dëmtimi i zemrës mund të shkaktohet nga sulmet në zemër, hipertensioni dhe diabeti për një kohë të gjatë dhe përdorimi kronik i alkoolit të fortë.

Kur një person hyn në një moshë të caktuar, presioni i gjakut duhet të matet më shpesh edhe nëse ai kishte presion të ulët të gjakut gjatë viteve të reja të jetës. Kjo është e nevojshme sepse ndryshimet në arterie mund të çojnë në hipertension.

Është e mundur që një person të ndihet mirë edhe pse ka presion të lartë të gjakut, por nëse nuk trajtohet mund të çojë në goditje në tru dhe probleme me zemrën, sytë, trurin dhe veshkat.

Për të rregulluar presionin e gjakut është i nevojshëm aktiviteti fizik i rregullt, rregullimi i dietës dhe reduktimi i marrjes së kripës, shpeshherë është i nevojshëm edhe mjekimi.