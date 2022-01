​Riinfeksioni Covid: Sa keni gjasa të prekeni me virus shumë herë?

Raportet anekdotike të riinfeksionit me COVID në Britaninë e Madhe po rriten, duke përfshirë njerëz që testohen pozitivë vetëm disa javë nga njëra tjetra në dhjetor dhe janar, ose që kanë pasur virusin tri ose katër herë. Fëmijët gjithashtu po shihen me riinfeksion.

Çfarë është një riinfeksion?

Shifrat e riinfeksionit priren t’i referohen zbulimit të një infeksioni të dytë ose të mëpasshëm COVID, pavarësisht nga varianti i përfshirë. Rreziku i riinfeksionit ka të ngjarë të varet nga një sërë faktorësh: për shembull, të dhënat sugjerojnë se është më i lartë te njerëzit e pa vaksinuar dhe potencialisht tek ata, infeksioni i mëparshëm i të cilëve ishte më i butë me një përgjigje më të ulët imune.

Varet gjithashtu nga varianti – një ekspert tha se rreziku i riinfektimit me omicron menjëherë pas një infeksioni të parë omicron do të ishte më i ulët se delta i pasuar nga omicron – dhe sa kohë më parë dikush ishte vaksinuar. Ekspertët thonë se doza ndaj së cilës dikush është i ekspozuar mund të jetë gjithashtu e rëndësishme.

Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar (UKHSA) përdor përkufizimin e një riinfeksioni të mundshëm si një rast 90 ditë ose më shumë pas një infeksioni të mëparshëm të konfirmuar, pjesërisht sepse përjashton ata që thjesht e largojnë virusin për më gjatë pas infektimit.

Sa riinfeksione ka pasur?

Sipas shifrave më të fundit për Anglinë nga UKHSA, nga fillimi i pandemisë deri më 9 janar të këtij viti ka pasur 425.890 riinfeksione të mundshme, me 109.936 të gjetura në javën që përfundoi më 9 janar, që përbën pothuajse 11% të të gjitha rasteve atë javë.

Shumë pak riinfeksione të mundshme “konfirmohen” pasi kjo kërkon sekuencë gjenetike. Për më tepër, me pak njerëz në komunitet që kanë qasje në teste në valën e parë, shumë infeksione të para mund të mos jenë numëruar.

“Me kombinimin e të qenit dy vjet në pandemi, disa raunde antitrupash që po pakësohen, dy valë të mëdha evazioni imunitar nga delta dhe më pas omicron, ka një riinfeksion mjaft të shfrenuar,” tha Danny Altmann, një profesor i imunologjisë pranë Kolegjit Mbretëror në Londër.

A është më e lehtë të riinfektohesh me disa variante?

Me pak fjalë, po. Sipas shkencëtarëve pranë Kolegjit Mbretëror në Londër, pas marrjes parasysh të një sërë faktorësh, omicron u shoqërua me një rrezik 4.38 dhe 6.63 herë më të lartë të riinfeksionit, krahasuar me delta.

Ekipi shton se kjo do të thotë se mbrojtja nga infektimi me COVID, i ardhur nga një infeksion i mëparshëm brenda gjashtë muajve të fundit, ka rënë nga rreth 85%, përpara se të shfaqej omicron, në diku midis 0% dhe 27%. Rënia nuk është befasuese duke pasur parasysh se omicron është gjetur të ketë aftësinë për të shmangur përgjigjet imune të trupit në një shkallë të konsiderueshme.

A ndodhin riinfeksionet e omicron në një hapësirë më të shkurtër kohore?

Potencialisht, po. Të dhënat e UKHSA tregojnë se për rastet me një datë ekzemplari midis 1 nëntorit dhe 29 dhjetorit 2021 kishte 2855 riinfeksione të mundshme 29 deri në 89 ditë pas një infeksioni të mëparshëm – megjithëse disa prej tyre mund të pasqyrojnë zbulimin e vazhdueshëm nga një infeksion fillestar.

Ndërsa UKHSA vëren se është e vështirë të krahasohet drejtpërdrejt situata midis varianteve – pasi ka shumë faktorë të rëndësishëm ndryshimi në lojë, duke përfshirë nivelet e përgjithshme të imunitetit në popullatë – fuqia e shmangies së imunitetit ndaj omicron ka të ngjarë të luajnë një rol në këto riinfeksione.

Nuk është ende e qartë se sa mirë përgjigjet imune ndaj omicron mbrojnë kundër një infeksioni të dytë omicron, ose infeksioneve me variante të reja. “Unë do të prisja që rreziku i një infeksioni të dytë omicron është shumë më i ulët se rreziku i omicron pas delta-s, pasi të gjitha ju keni zhvilluar antitrupa ndaj proteinës aktuale të thumbit omicron,” tha Paul Hunter, një profesor në mjekësi pranë Universitetin e Anglisë Lindore.

Pse fëmija im ka infektuar dy herë COVID këtë dimër?

Kjo mund të jetë për shkak të varianteve të ndryshme: sipas të dhënave nga Zyra për Statistikat Kombëtare të publikuara në dhjetor, fëmijët e moshës shkollore me COVID në atë kohë kishin shumë më pak gjasa të kishin omicron sesa të rriturit me COVID pozitiv. Me fjalë të tjera, një infeksion i mëparshëm i kohëve të fundit mund të ketë qenë delta, ndërsa i fundit i tyre është omicron.

“Të dhënat tregojnë se ata që janë testuar pozitivë për koronavirus midis 29 dhe 89 ditëve të një infeksioni të mëparshëm përbëjnë një pjesë të vogël të të gjitha riinfeksioneve. Shumë nga këto riinfeksione me interval më të shkurtër ka të ngjarë të jenë fëmijë të moshës shkollore, sepse ata kishin nivelet më të larta të infeksionit në shtator dhe tetor, pak para se të shfaqej omicron”, tha një zëdhënës i UKHSA.

A janë më të lehta riinfeksionet?

Kjo mund të duket logjike duke pasur parasysh përgjigjen e mëparshme imune të trupit, dhe Hunter vëren të dhënat që sugjerojnë se ngarkesa virale në riinfeksione është më e ulët se në infeksionet parësore, duke sugjeruar se sëmundja, në përgjithësi, mund të jetë më pak e rëndë. Megjithatë, ashpërsia e një riinfeksioni varet nga shumë faktorë, duke përfshirë variantin e përfshirë dhe statusin e vaksinimit të një personi.

Të dhënat e ONS sugjerojnë se kur varianti alfa u bë dominues, simptomat ishin më pak të zakonshme për riinfeksionet – por kur u shndërrua në delta u bë dominuese. Kur omicron u bë dominues, të dhënat sugjerojnë se njerëzit kishin po aq të ngjarë të kishin simptoma COVID në infeksionin e tyre të dytë sa infeksioni i tyre i parë. “Nuk ka mungesë të riinfeksioneve, disa mjaft të rënda, megjithëse nuk kërkojnë shtrime në spital,” tha Altmann.

Sa herë mund të infektohen njerëzit me COVID?

Ndër ata që janë infektuar dy herë me COVID janë politikanët Kier Starmer dhe Matt Hancock, ndërkohë që ka pasur raportime për persona të infektuar me COVID tri apo edhe katër herë, disa prej tyre vetëm disa javë.

UKHSA nuk i zbërthen riinfeksionet sipas episodit, megjithëse ata kanë identifikuar disa riinfeksione të mundshme të treta. Ajo që është e qartë është se sa më gjatë të jetë COVID, aq më shumë riinfeksione mund të përjetojë një person, përcjell Guardian.