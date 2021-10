​SHBA-BE arrijnë marrëveshje për tarifat e çelikut dhe aluminit

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur një marrëveshje mbi tarifat speciale amerikane për importet e çelikut dhe aluminit, thanë zyrtarët e lartë të tregtisë amerikane në samitin e G20.

Marrëveshja u njoftua nga sekretarja e Tregtisë e SHBA-së Gina Raimondo dhe Përfaqësuesja e Tregtisë Katherine Tai të shtunën në margjinat e një samiti të 20 fuqive të mëdha ekonomike në Romë.

“Kjo ka zgjidhur një nga mosmarrëveshjet më të mëdha në marrëdhëniet partnere transatlantike”, tha Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i presidentit amerikan Joe Biden.

Sipas marrëveshjes në parim, BE-ja do të jetë në gjendje të importojë sasi të caktuara metalesh në Shtetet e Bashkuara pa taksa.

Mosmarrëveshja tregtare filloi në vitin 2018 nga presidenti i atëhershëm i SHBA-së, Donald Trump, kur ai vendosi tarifa speciale për importet e çelikut dhe aluminit.

BE-ja është përgjigjur me tarifa për produktet amerikane si xhinse, uiski, motoçikleta dhe gjalpë kikiriku.

Trump justifikoi tarifat speciale me “interesat e sigurisë kombëtare”.

BE-ja nuk e konsideroi këtë arsyetim të besueshëm dhe supozon se qëllimi ishte mbrojtja e ekonomisë amerikane nga konkurrenca e padëshiruar.

Tarifat hakmarrëse të BE-së për produktet amerikane do të rriteshin para fundit të vitit, shpjegoi Raimondo, dhe kjo tani është shmangur nga marrëveshja.

Në të njëjtën kohë, tha ajo, do të sigurohet që asnjë produkt çeliku apo alumini nga BE me origjinë nga Kina të mos mund të importohet në SHBA.

SHBA akuzon Pekinin për subvencionimin e industrisë vendase dhe krijimin e konkurrencës së pandershme me çmime artificialisht të ulëta.

Në qershor, BE dhe SHBA kishin hequr tashmë tarifat ndëshkuese për produkte të tilla si aeroplanët, vera dhe keçap deri në vitin 2026.

Marrëveshja duhet të mundësojë një zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjes për ndihmën shtetërore për prodhuesin amerikan të avionëve “Boeing” dhe konkurrentin e saj evropian “Airbus”.

Trump e përshkallëzoi mosmarrëveshjen duke vendosur tarifa ndëshkuese për importet nga BE. BE-ja reagoi më pas me taksa të veçanta për importet nga SHBA.