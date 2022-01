​Simptomat që tregojnë se mund të keni myk në shtëpinë tuaj

Problemi me mykun në shtëpi nuk është i lehtë për t’u zgjidhur, dhe për t’i bërë gjërat më keq, shpesh zbulohet kur tashmë është mjaft vonë, kur një mur tashmë është dëmtuar rëndë ose kur dikush tashmë ka probleme shëndetësore.

Ekspertët paralajmërojnë se duhet t’i kushtoni vëmendje këtyre simptomave nëse ato përsëriten gjatë kohës që jeni në shtëpi, pasi mund të jenë shenjë e mykut.

Sytë po ju lotojnë

Imunologu Purvi Parikh shpjegon se simptomat mund të përfshijnë djegie, kruajtje dhe lotim të syve, kollë dhe kongjestion nazal. Nëse vëreni këto simptoma dhe dyshoni për myk, rekomandohet që të monitoroni reagimet tuaja për dy javë për të parë nëse këto simptoma shfaqen vetëm në dhoma të caktuara dhe vetëm kur jeni në shtëpi. Rekomandohet gjithashtu që të vizitoni një mjek për të konfirmuar një alergji ndaj mykut.

Lëkura juaj digjet

Nëse jeni alergjik ndaj toksinës së mykut do të ndjeni ndjesi shpimi gjilpërash, kruajtjeje ose ndjesi shpimi gjilpërash në lëkurë kur të vini në kontakt me mykun. Trupi reagon për të lëshuar histamine, duke rezultuar në lëkurë të thatë dhe kruajtje ose flakë. Gjithashtu, mund të shfaqet një skuqje.

Astma

Sporet e mykut mund të gjejnë rrugën e tyre drejt mushkërive dhe të shkaktojnë simptoma më të rënda të astmës. Nëse ju duket se keni probleme me astmën në rritje, ka mundësi që të keni myk në shtëpi që mund të mos e keni vënë re.

Flluska në mure

Nëse vëreni flluska në mure, veçanërisht në banjë ose afër dritares, mund të keni probleme me lagështinë. Dhe ku ka lagështi, ndoshta ka myk. Ju nuk do të jeni në gjendje ta mbuloni problemin me një shtresë të freskët bojë – duhet të gjeni një burim lagështie.

Ju kolliteni, por nuk keni të ftohtë

Sporet e mykotoksinës mund të arrijnë në mushkëri dhe të shkaktojnë një kollë kronike dhe të zgjatur. Nëse vuani nga një kollë e tillë, duhet të kontaktoni një mjek.

Shtëpia mban erë lagështie

Myku që rritet pa u zbuluar mund të përbëjë një rrezik real për shëndetin. Kjo është veçanërisht e vërtetë për njerëzit e moshuar, pasi ata kanë një mekanizëm më të dobët mbrojtës, paralajmëron Parikh.