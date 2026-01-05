✍️- Boshti Ankara-Riad pengoi një plan të rrezikshëm izraelit

Analistët besojnë se koordinimi turko-saudit luajti një rol vendimtar në pengimin e një plani izraelit që synonte rrethimin e botës islame duke copëtuar vendet kryesore, më së shumti:
Libin, Somalin, Sirin, Irakun, Libanin, Sudanin dhe Jemenin!
Studiues jemenas:
Ngjarjet në Hadremevt (qytet në Jemen) në dhjetor 2025 zbuluan brishtësinë e aleancave, ndërsa tërheqja e forcave emirate u konsiderua si rezultat i presionit të drejtpërdrejtë saudit, mes paralajmërimeve për palët që po përdornin luftëra me ndërmjetës për të kontrolluar portet.
Objektivi i vërtetë?
Të krijohen entitete të dobëta në Jemenin jugor dhe në Bririn e Afrikës, të minohet ndikimi i Arabisë Saudite, Egjiptit dhe Turqisë në Detin e Kuq dhe ta transformohet ai në një korridor të kontrolluar nga fuqi të vogla, lehtësisht të manipulueshme.
Boshti Ankara-Riad
▪️ Përshkruhet si i vetmi bastion kundër projektit të “shteteve të vogla”.
▪️ Parandalimi i ndarjes së Jemenit dhe Bririt të Afrikës tani lidhet me peshën e fuqisë ushtarake dhe politike turke, së bashku me rolin saudit.
Një studiues turk i specializuar në çështjet afrikane:
Deti i Kuq dhe Bab el-Mendeb janë arteriet e tregtisë globale. Kishte një plan për të lidhur portin e Berberës në Somali dhe Gjirin e Adenit me Izraelin, drejtpërdrejt ose tërthorazi, por ky plan dështoi falë bashkëpunimit saudito-turk.
Përfundim:
Suksesi i koordinimit midis Riadit dhe Ankarasë do të thotë dështimi i projektit të ndarjes në Jemen dhe në të gjithë rajonin e lindjes së mesme!(MV).
