✍️- Vrasjet dhe vetvrasjet që po tronditin Kosovën & Shqipërinë

– Zoti i Plotfuqishëm krijoi njeriun në formën më të mirë dhe në imazhin më të bukur, dhe u dha atyre të gjitha nevojat e jetës, duke përfshirë ushqimin, ujin, shëndetin, ajrin dhe gjithçka tjetër në qiej dhe në tokë, siç tha Ai:
“Dhe Ai ju ka nënshtruar juve çdo gjë që është në qiej dhe çdo gjë që është në tokë, të gjitha prej Tij. Vërtet, në këtë ka shenja për një popull që mendon.” (El-Xhathije: 13)
🌴- Ai u përcaktoi atyre ligje që ruajnë jetën e tyre dhe i bëjnë jetrat e tyre të sigurta, të mbrojtura, të lumtura dhe të qeta. Në të vërtetë, Ai u përcaktoi atyre ligje që ruajnë të pesë gjërat thelbësore: fenë, intelektin, jetën, nderin dhe pronën.
Prandaj, për të gjitha këto arsye, marrja e jetës së një të pafajshmi konsiderohet në Islam si një nga krimet më të mëdha dhe më të shëmtuara.
Meqenëse është një shkelje dhe synim kundër qëllimit hyjnor dhe vullnetit të Zotit, nuk është çudi që Islami e konsideron vrasjen e një shpirti një nga mëkatet më të mëdha dhe e lidh atë me politeizmin në disa ajete.
Zoti i Plotfuqishëm thotë: “Thuaj: ‘Ejani, unë do t’ju lexoj atë që Zoti juaj ju ka ndaluar. (Ai urdhëron) të mos i shoqëroni Atij asgjë, të sillni mirë me prindërit dhe të mos vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Ne ju furnizojmë ju dhe ata. Dhe mos iu afroni imoralitetit – asaj që është e dukshme prej tyre dhe asaj që është e fshehur. Dhe mos e vrisni shpirtin që Allahu e ka ndaluar (të vritet). Përveçse me të drejtë. Kjo është ajo që Ai ju ka urdhëruar që të kuptoni.” (El-En’am:151)
Gjithashtu tha: “Dhe ata që nuk lusin përveç Allahut ndonjë zot tjetër ose nuk e vrasin shpirtin që Allahu e ka ndaluar [të vritet] përveçse me të drejtë. (El-Furkan :68)
🌴- Krimi i vrasjes është një krim i shëmtuar që mbart mallkim dhe e largon nga mëshira. Është shkëndija e përçarjes, karburanti i shkatërrimit dhe mjeti i humnerës.
Është krimi i marrjes së një jete që Allahu e ka ndaluar, një krim që shkakton zemërimin e Allahut, Zjarrin e Xhehenemit dhe ndëshkimin e tmerrshëm.
O vëllëzër ! Porosit profetike kanë paralajmëruar gjerësisht kundër kësaj.
Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) e konsideroi vrasjen si një nga mëkatet kryesore që çojnë në shkatërrim për autorin e saj, duke thënë: “Shmangni shtatë mëkatet shkatërruese”, dhe midis tyre ai përmendi: “Vrasjen e një shpirti që Allahu e ka ndaluar përveçse për një kauzë të drejtë” (Buhari & Muslim).
🌴- I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) na informoi gjithashtu se dera e gjerë e pendimit ngushtohet për një person që derdh gjak të pafajshëm.
Regjistron Buhariu nga transmetimi i Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), ai tha: I Dërguari i Allahut tha: “Një besimtar do të mbetet brenda kufijve të fesë së tij për sa kohë që nuk derdh gjak të paligjshëm.”
Tregon Muavija (Zoti qoftë i kënaqur me të), ai tha: E dëgjova të Dërguarin e Zotit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) të thoshte: “Zoti mund të falë çdo mëkat përveç një njeriu që vdes si jobesimtar, ose një njeriu që vret me dashje një besimtar.” (Transmetuar nga Ahmedi dhe Nesaiu).
Pejgamberi(paqja dhe bekimet qofshin mbi të) nxiti respektin për jetën dhe ndaloi agresionin kundër saj padrejtësisht, duke thënë: “Shkatërrimi i botës është më pak i rëndësishëm për Zotin sesa vrasja e një personi musliman.” (Transmetuar nga Tirmidhiu dhe Nesaiu).
🌴- Për shkak të madhështisë dhe shenjtërisë së shpirtit, i Dërguari i Zotit tha: “Nëse banorët e qiellit dhe banorët e tokës do të merrnin pjesë në derdhjen e gjakut të një njeriu, Zoti do t’i hidhte ata në Zjarr.” Pra, mendoni, o njerëz, mbi vlerën e gjakut të një njeriu dhe çmueshmërinë e tij për Krijuesin e tij, dhe se është më i çmueshëm se bota me gjithçka që është në të.
-Andaj këto vrasje në Kosovë na ngre alarmin për të gjithë ne të punojm më shumë në vedisimin e të rinjëve dhe brezave. T’ju spjegohet nëpër shkolla këto tekste fetare dhe t’ju tregohet se sa e shëmtuar është vetvrasja dhe vrasja e tjetrit. Duke munguar besimi fetarë nëpër shkolla, shoqëria jonë dita ditës po rrëshqet keq e ma keq. Brenda një jave kemi 5 raste të vrasjeve. Sa fëmij mbesin jetima, sa nëna pa djem e vajza, sa gra të veja…
Të reagojm si shoqëri e t’i ndalim këto veprime që i përshtaten armikut tonë shekullor- Sërbisë.
Prof. ass. dr. Musa Vila