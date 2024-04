𝟏𝟔𝟓 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬 𝐛𝐞̈𝐣𝐧𝐞̈ 𝐢𝐟𝐭𝐚𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐯𝐚𝐭𝐫𝐞̈𝐧 𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞̈ – 𝐌𝐞𝐝𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐞̈ “𝐀𝐥𝐚𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧“🌙🌙

Kësaj radhe mësueset e Akademisë së Kur’anit “Hifdh Kids” vendosën që iftarin me një pjesë prej 165 nxënësve ta organizojnë në vatrën e madhe -Medresenë “Alauddin”, aty ku morën hapat e parë të dijes!

𝐌𝐞̈𝐬𝐮𝐞𝐬𝐞𝐭 𝐇𝐟𝐳. 𝐑𝐢𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 𝐝𝐡𝐞 𝐇𝐟𝐳. 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐢𝐭𝐚𝐣 u shprehën se këtë herë ndiheshin tejet krenare dhe të lumtura, pasi nxënësit i njoftuan edhe me Medresenë “Alauddin”, aty ku transmetohet dija, vlera, edukata e atdhedashuria.

Nxënësit ishin tejet të kënaqur, lumturia dhe gëzimi ishin të shprehura qartë në fytyrat e tyre.

Falënderim i veçantë për mikëpritjen e ngrohtë nga stafi i nderuar i MMA-së në krye me Prof. Dr. Fadil Hasanin!

𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡𝐮 𝐞 𝐫𝐮𝐚𝐣𝐭𝐞̈ 𝐤𝐞̈𝐭𝐞̈ 𝐠𝐣𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐭𝐞̈, 𝐛𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧 𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐨𝐭𝐦𝐞𝐬, 𝐦𝐞𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞̈𝐭 𝐞 𝐚𝐫𝐝𝐡𝐬𝐡𝐞̈𝐦!

