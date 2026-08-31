1.014 sportistë palestinezë të vrarë nga Izraeli gjatë gjenocidit në Gaza

Numri i sportistëve palestinezë të vrarë nga Izraeli gjatë gjenocidit në Rripin e Gazës është rritur në 1.014, përfshirë lojtarë, trajnerë, gjyqtarë dhe zyrtarë të Federatës Palestineze të Futbollit, tha për Anadolu një zyrtar palestinez i sportit.
Sekretari i përgjithshëm i Federatës Palestineze të Mediave Sportive, Mustafa Siam, për Anadolu tha se numri u rrit pasi lojtari i klubit Jabalia Services, Abdel Fattah Abu al-Aish, u vra të shtunën kur një sulm izraelit goditi një motoçikletë elektrike të përdorur nga një kompani private e dërgesave në lagjen Tal al-Hawa në Qytetin Gaza.
Siam tha se Abu al-Aish po përgatitej me ekipin e tij për të garuar në Kupën e Një Mijë Dëshmorëve, një turne i organizuar nga Federata Palestineze e Futbollit, që ishte planifikuar të fillonte më 4 shtator.
Vdekja e tij, tha Siam, vjen mes “sulmeve të vazhdueshme izraelite ndaj sportit palestinez”, duke shtuar se në mesin e viktimave ka lojtarë, trajnerë, gjyqtarë dhe zyrtarë të Federatës Palestineze të Futbollit.
Ai tha se sulmet izraelite kanë shkatërruar gjithashtu infrastrukturën sportive të Gazës, duke shkatërruar stadiume, klube, salla sportive dhe akademi, si dhe duke rrafshuar me buldozer disa objekte sportive.
Humbjet në njerëz dhe shkatërrimet e kanë futur sportin palestinez në atë që Siam e përshkroi si një krizë “ekzistenciale”.
Karriera dhe funerali i Abu al-Aish
Abu al-Aish luante si mbrojtës për klubin Jabalia Services në kategorinë e parë palestineze dhe për një periudhë të shkurtër kishte luajtur edhe për Ahli Beit Hanoun.
Funerali i tij u mbajt të dielën në qytetin e Gazës, në prani të sportistëve dhe mbështetësve palestinezë. Klubi Jabalia Services e përkujtoi atë si një nga talentet në ngritje të veriut të Gazës.
Siam tha se humbjet nuk janë kufizuar vetëm në Gaza. Sportistë palestinezë janë vrarë gjithashtu në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndërsa lojtarë, trajnerë dhe drejtues sportivë janë arrestuar.
– Shkatërrime të përhapura
Sipas Federatës Palestineze të Mediave Sportive, Izraeli ka shkatërruar më shumë se 50 nga 56 klubet sportive të Gazës dhe rreth 20 fusha futbolli për lojën pesë kundër pesë, të ndërtuara nga Federata Palestineze e Futbollit me mbështetjen e FIFA-s.
Abu al-Aish u vra ndërsa organizatat sportive palestineze po përgatiteshin të rifillonin disa aktivitete dhe gara, pavarësisht dëmtimeve të mëdha të objekteve sportive dhe mungesës së theksuar të burimeve në Gaza.
Hapat e parë drejt ringjalljes së sportit të organizuar në Gaza nisën në fillim të marsit me organizimin e një turneu zyrtar futbolli pesë kundër pesë. Vetëm tre fusha që i kishin shpëtuar shkatërrimit ishin në dispozicion për zhvillimin e garës.
Përpjekjet për të ringjallur sportin përballen me sfida të mëdha për shkak të shkatërrimit të objekteve dhe humbjes së personelit.
Izraeli nisi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor 2023. Më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 174.000 janë plagosur, shumica gra dhe fëmijë, sipas të dhënave palestineze.
Pavarësisht armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli vazhdon ta shkelë marrëveshjen, me sulme që kanë vrarë 1.320 palestinezë dhe kanë plagosur 4.385 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.