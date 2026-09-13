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1 i vdekur, 86 të shpëtuar pasi një anije indoneziane me 243 persona u raportua e zhdukur në Detin Java

Një person u gjet i vdekur dhe 86 të tjerë u shpëtuan pasi një anije indoneziane pasagjerësh me 243 persona në bord u zhduk në Detin Java, ndërsa gjendja e pasagjerëve të mbetur wshtw e panjohur, transmeton Anadolu.

Sipas raportit nga transmetuesi Kompas, “Virgo Transport 8” po udhëtonte nga Surabaya, në Javan Lindore, drejt Banjarmasinit, në Kalimantanin Jugor, kur komunikimi me të u ndërpre dje rreth orës 18:00 GMT.

I Putu Sudayana, kreu i Zyrës së Kërkim-Shpëtimit të Klasit A në Banjarmasin, tha se zyra e tij mori njoftimin për emergjencën dy orë më vonë dhe një ekip i përbashkët kërkim-shpëtimi u nis menjëherë drejt zonës.

“Informacionet e fundit të marra tregojnë se anija po përballet me mot të keq në ujërat e Detit Java, rreth 80 milje detare larg molit të kërkim-shpëtimit Basirih në Banjarmasin”, tha Sudayana në një deklaratë.

Nga 243 personat në bordin e anijes, 30 ishin anëtarë të ekuipazhit.

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