10 fakte për vaksinën kundër COVID-it të cilët duhet të dini!

1. Asnjë vaksinë kundër COVID-it nuk ka leje zyrtare për përdorim, pasi që nuk është kryer faza e tretë e testimit e cila duhet të zgjat gjer më 2023.

2. Hulumtimet shkencore të ekspertëve të shquar botëror po censurohen dhe informatat e tyre po parandalohen, ashtu që sa më shumë njerëz të binden në këtë eksperiment të vaksinimit kundër COVID-it.

3. Faza e testimit të vaksinave në kafshë nuk është kryer, fare pak është bërë.

4. Vaksina nuk ofron mbrojtje nga sëmundja dhe rastet e rënda klinike nga COVID-i. Vaksinat nuk ofrojnë mbrojtje nga përhapja e infektimit me COVID, dhe se edhe pas vaksinimit duhet mbajtur maskat dhe distancën fizike.

5. Shumë të vaksinuarit pas testimit të tyre kanë dalë pozitiv, dhe shumë të tjerë janë sëmurë nga COVID-i dhe kanë përfunduar për shërim në spital.

6. Pas vaksinimit janë shfaqur efekte të rënda anësore sikurse që janë: mpiksja e gjakut, ngecja e punës së zemrës, mushkërive dhe infarkt në tru, humbja e funksioneve njohëse, steriliteti i meshkujve dhe femrave, gjakderdhje, të verbuarit, palëvizshmëria dhe VDEKJA.

7. Vaksinat kundër COVID-it nuk janë vaksina të njohura gjer tani për shkencën. Për këtë lloj të vaksinave është shfrytëzuar teknologjia e re gjenetike mRNA e cila gjer tani kurrë nuk është zbatuar tek njerëzit dhe paraqet eksperiment gjenetik. Përveç kësaj vaksinat përmbajnë mutagjene kancerogjene, substanca neurotoksike dhe qeliza humane nga fetuset e abortuara.

8. Autoritetet qeveritare nuk po njoftojnë se ekziston terapia e suksesshme për COVID-in dhe se mijëra njerëz janë shpëtuar nga kjo sëmundje. Njëri prej ilaçeve është Ivermektin, ilaçi i përdorimit të gjerë, i sigurtë dhe i lirë për prodhim, i cili sipas provave shkencore dhe përvojave klinike e zvogëlon vdekshmërinë dhe përshpejton shërimin.

9. Përkundër fakteve për efikasitetin e Ivermektinit, agjencionet e barnave nuk dëshirojnë të vendosin Ivermektinin si ilaç përdorimi kundër COVID-it, ndërsa informacionet lidhur me efikasitetin e tij po censurohen. A thua, pse? Sepse qëllimi nuk është shërimi por vaksinimi me vaksinën eksperimentale gjenetike mRNA.

10. Kur ekziston terapia efikase dhe e sigurtë, nuk mund të jepet leja për futjen e vaksinave me procedurë të përshpejtuar, sikurse që është bërë me vaksinat për COVIDI-in, është e qartë se terapia nuk është miratuar, pasi që qëllimi nuk është shërimi, por vaksinimi, prandaj informatat për efikasitetin e terapisë po heshten dhe censurohen.

P.S. Mendoni, informohuni, dhe refuzoni të jeni minjtë eksperimental në këtë eksperiment me vaksina! Ruani shëndetin e juaj dhe forconi imunitetin e juaj në mënyrë natyrale, me përvoja shëndetësore jetësore të gjertanishme, pa maska, pa distancë sociale, me qëndrim sa më shumë në diell që të absorboni sa më tepër vitamina D natyrale, i cili ju forcon imunitetin, e forcimi i imunitetit zvogëlon mundësinë për sëmundjet.