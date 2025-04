11 vjet burgim dhe 8 mijë euro gjobë ndaj dy ish-hetuesve të akuzuar për korrupsion

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj dy ish-policëve Lutfi Menxhiqi dhe Lavdim Osmani, duke i dënuar me dënim unik (së bashku) me 11 vjet burgim dhe 8 mijë euro gjobë lidhur me akuzën për korrupsion.

Aktgjykimi u shpall të mërkurën nga kryetarja e trupit gjykues, Sulltane Hoti, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Sipas aktgjykimit, i akuzuari Osmani për veprën penale në bashkëkryrerje “Marrje ryshfeti” u dënua me 4 vite burgim dhe 2 mijë euro gjobë. Kurse, për pikat 3 dhe 4 u dënua me 3 vite burgim dhe 2 mijë euro gjobë. Ndaj tij, u shpall dënim unik me burg 6 vite dhe gjobë 4 mijë euro.

Edhe, Menxhiqi për veprën e parë u dënua me 4 vite burgim dhe 2 mijë euro gjobë. Kurse, për pikat e tjera për këtë të akuzuar, gjatë shpalljes, nuk u theksua dënimi i shqiptuar.

Ndaj Menxhiqit, u shpall dënim unik prej 5 vjet burgim dhe 4 mijë euro gjobë.

Në dënimin e shqiptuar, dy të akuzuarve iu llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. Në rast se nuk e paguajnë gjobën, e njëjta iu zëvendësohet me burg, ku një ditë burg llogaritet në 20 euro gjobë.

Dy të akuzuarve iu ndalohet edhe ushtrimi i funksioneve publike në administratë publike apo shërbim publik në kohëzgjatje prej 5 vite.

Të njëjtit obligohen t'i paguajnë edhe shpenzimet e procedurës penale dhe atë nga 50 euro për paushall gjyqësor dhe nga 50 euro për fondin e kompensimit të viktimave të krimit.

I dëmtuari udhëzohet në konstest të rregullt juridiko-civil.

Po ashtu, sipas aktgjykimit, konfiskohen paratë-nga Lufti Menxhiqi shuma prej 9 mijë euro, kurse nga Lavdim Osmani 1 mijë e 300 euro. Sekuestrohen edhe armët e gjetura nga Menxhiqi gjatë bastisjes.

Ndaj këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh.

Ndryshe, Gjykata Themelore e Prishtinës, më 14 shkurt të vitit 2022, kishte shpallur fajtorë Osmanin dhe Menxhiqin duke i dënuar në total me 12 vite burgim dhe me 8 mijë euro gjobë.

Mirëpo, Gjykata e Apelit, më 3 maj 2023, ka marrë vendim, përmes të cilit ka anuluar aktgjykimin e Themelores dhe ka kthyer në rigjykim çështjen penale ndaj Menxhiqit dhe Osmanit.

Vendimi i Apelit për këtë çështje erdhi pas mbajtjes së seancës në këtë Gjykatë më 5 prill 2023, ku edhe ishin shqyrtuar ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, për Lavdim Osmanin- avokati Muhamet Mujaj dhe për Lutfi Menxhiqin- avokati Skender Musa.

Ndryshe, sipas aktakuzës së përpiluar më 30 qershor 2020, Osmani dhe Menxhiqi, akuzohenshin se në fillim të muajit nëntor 2019, në cilësinë e hetuesve në Drejtorinë e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, kishin pranuar ryshfet nga Driton Berisha dhe D.H, në mënyrë që mos të ndërmarrin veprime për luftimin e lojërave të fatit./