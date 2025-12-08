110 palestinezë vdiqën në burgjet izraelite gjatë periudhës së ministrit të ekstremit të djathtë Ben-Gvir

Që nga emërimi i Itamar Ben-Gvir, ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe burgjet në Izrael, në fund të vitit 2022, thuhet se 110 të burgosur palestinezë kanë vdekur në burgje, transmeton Anadolu.
Një raport i publikuar në faqen e internetit të lajmeve izraelite “Walla” raportoi se 110 “të paraburgosur sigurie” (të burgosur palestinezë) vdiqën midis 23 janarit 2023 dhe 5 qershorit 2025.
Sipas lajmit, 32 të burgosur palestinezë vdiqën në vitin 2023, 14 prej të cilëve vdiqën në spitale. Ky numër u rrit në 47 në vitin 2024, 31 prej të cilëve vdiqën në spitale. Deri më tani në vitin 2025, 31 të burgosur palestinezë kanë vdekur.
Shumica e vdekjeve u regjistruan në spitale, jo në qendra paraburgimi.
– Rritje “rekord” e vdekjeve në burgjet izraelite
Raporti theksoi se ky numër përfaqëson një “rritje rekord” krahasuar me dekadat e mëparshme.
Raportohet se autoritetet izraelite nuk publikojnë të dhëna zyrtare për vdekjet për vitet para periudhës së Ben-Gvir, por organizatat e të drejtave të njeriut vlerësojnë se numri është në dhjetëra gjatë atyre viteve.
Thuhet se Ben-Gvir nuk i ka lejuar zyrtarët e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq të vizitojnë palestinezët në burgjet izraelite që nga fillimi i sulmeve në Gaza.