Ballina Lajmet Rajon dhe Botë 12 avionë luftarakë F-22 zbarkojnë në Izrael mes tensioneve SHBA-Iran

12 avionë luftarakë F-22 zbarkojnë në Izrael mes tensioneve SHBA-Iran

Të paktën 12 avionë luftarakë amerikanë F-22 kanë zbarkuar në një bazë ajrore izraelite, mes tensioneve në rritje me Iranin, transmeton Anadolu.

Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, “12 avionë luftarakë F-22 të SHBA-së zbarkuan këtë pasdite në një nga bazat e Forcave Ajrore të Izraelit në jug të vendit, si pjesë e dislokimit amerikan në Lindjen e Mesme”.

Sipas raportit, avionët konsiderohen ndër më të avancuarit në botë, zotërohen vetëm nga SHBA-ja dhe janë të destinuar, ndër të tjera, për depërtim në territor armik dhe neutralizim të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe instalimeve të radarëve.

SHBA-ja ka rritur praninë e saj ushtarake në rajonin e Gjirit Persik mes paralajmërimeve të presidentit amerikan, Donald Trump, për veprime ushtarake kundër Teheranit, nëse dështojnë negociatat aktuale bërthamore.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram