129 milion vajza nuk shkojnë në shkollë, sipas UNESCO-s

Më 15 tetor në Paris, UNESCO do të shpallë dy fituesit e këtij viti mbi projektin për edukimin dhe rritjen e barazisë gjinore në arsim. Laureatët do të marrin një çmim prej 50.000 mijë dollarësh.

11 milionë vajza dhe gra të reja nuk mund të kthehen në shkollë, pas ndikimit të pandemisë.

Ndërsa 129 milion vajza nuk kanë shkuar në shkollë para se pandemia të përhapej dhe dy të tretat e fëmijëve që nuk kanë shkelur kurrë në shkollë janë vajzat, sipas UNESCO-s.

Që nga 2016, Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara ka iniciuar një konkurs për të nxitur të rinj dhe të reja, dhe organizata të tjera të punojnë për një platformë për të arritur barazinë gjinore në arsimimin e vajzave dhe grave.

Me 15 Tetor, në Paris të Francës do të mbahet konferenca për të vlerësuar laureatët e këtij viti me një çmim prej 50.000 mijë dollarëve.

Vitin e kaluar fitues ishin dy; Shilpa Syra Foundation për rritjen dhe përfshirjen e vajzave në edukimin mbi teknologjinë emergjente në Sri lanka dhe Girl child Netëork, për barazinë dhe eksesin e vajzave në shkollën fillore ne zona të thella të Kenyas.

Ceremonia do të përfshijë një festë të 10 laureatëve të saj të parë dhe përfundimin me sukses të ciklit inaugurues të Çmimit (2016-2020) dhe do të përfundojë me fillimin e projektit “Promovimi i edukimit shëndetësor shkollor për vajzat në Afrikë në epokën COVID-19” , mbështetur nga UNESCO dhe Universiteti i Pekinit. /euronews