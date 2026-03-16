13 palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza, mes tyre dy fëmijë dhe një grua shtatzënë

Të paktën 13 palestinezë janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite në Rripin e Gazës, përfshirë dy fëmijë, një grua shtatzënë dhe nëntë policë.
Sipas burimeve spitalore, një sulm të dielën goditi një shtëpi në kampin e refugjatëve Nuseirat, në Gazën qendrore, duke vrarë katër persona: një çift rreth të 30-ave, djalin e tyre 10-vjeçar dhe një fqinj 15-vjeçar. Spitali Al-Aksa bëri të ditur se gruaja ishte shtatzënë me binjakë.
Në një sulm tjetër, një automjet policie u godit në korridorin Filadelfi, pranë qytetit Ez-Zauajda, ku u vranë nëntë policë, përfshirë kolonelin Ijadh Abu Jusuf. Edhe 14 persona të tjerë u plagosën.
Ministria e Brendshme në Gaza e dënoi sulmin, duke thënë se policët po kryenin detyrat e tyre për ruajtjen e rendit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ushtria izraelite nuk ka komentuar menjëherë për këto sulme.
Ndërkohë, mbi 20 mijë pacientë në Gaza janë në pritje të evakuimit mjekësor, ndërsa pika kufitare Rafah pritet të hapet pjesërisht të mërkurën.
Sipas zyrtarëve shëndetësorë në Gaza, më shumë se 650 palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit 2025, pavarësisht përpjekjeve për armëpushim nga Hamasi.