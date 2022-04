14% e votuesve francezë presin manipulim të zgjedhjeve presidenciale

Rreth 14% e qytetarëve që kanë të drejtë të votojnë në balotazhin presidencial të Francës të dielën mendojnë se rezultati i votimit do të manipulohet, sipas një sondazhi të IFOP.

Në mesin e mbështetësve të kandidates së ekstremit të djathtë Marine Le Pen, 30% e të pyeturve shprehën shqetësime të tilla.

Vetëm rreth 7% e atyre që mbështesin presidentin aktual, Emmanuel Macron, shprehën shqetësime të ngjashme.

Në përgjithësi, 48% e të anketuarve thanë se ishte e mundur që zgjedhjet të mund të manipuloheshin.

Shumica e të anketuarve, 42% e tyre, thanë se mbështeten në lajmet televizive si burimin e tyre kryesor të informacionit për politikën dhe aktualitetin. Në vitin 2009, 49% e të pyeturve shprehën të njejtin mendim.

Burimi tjetër më i favorizuar i lajmeve ishte interneti, me 31%, kundrejt 11% në 2009, e ndjekur nga lajmet e radios me 14% (21% në 2009) dhe gazetat kombëtare dhe rajonale, me 5% dhe 4% (kundrejt 8% për të dyja më parë).

Një e katërta e të anketuarve thanë se mendonin se pikëpamjet e tyre personale pasqyroheshin në mediat që ata konsumojnë, ndërsa një e katërta thanë të kundërtën. Pjesa e mbetur nuk kishte asnjë mendim të fortë për këtë temë.

IFOP anketoi 2 007 persona, të gjithë të moshës 18 vjeç e lart, në internet më 4-8 mars dhe më pas 2 006 persona të tjerë permes telefonatave më 9-10 Mars. /atsh