14 sirianë mes ekuipazhit të anijes së mbytur nga sulmi me dronë pranë brigjeve të Bullgarisë, 11 të zhdukur

Katërmbëdhjetë sirianë ishin mes 16 anëtarëve të ekuipazhit të një anijeje që u fundos pas një sulmi me dronë ajrorë dhe detarë pranë brigjeve të Bullgarisë, njoftoi të martën Unioni i Detarëve Sirianë, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë për 11 detarët e zhdukur, transmeton Anadolu.
Unioni i tha televizionit sirian Alikhbariah se anija “HS Dignity” u fundos pranë bregdetit bullgar pasi u godit nga një dron ajror dhe dy mjete detare pa pilot.
Sipas tij, pesë anëtarë të ekuipazhit janë shpëtuar, ndërsa kërkimet për 11 të tjerët vazhdojnë, me gjashtë anije dhe dy helikopterë të përfshirë në operacion.
Incidenti ndodh në një kohë kur Ukraina akuzon Rusinë për kryerjen e sulmeve ndaj anijeve tregtare në Detin e Zi.
Një javë më parë, dy anije tregtare u sulmuan me dronë ajrorë dhe detarë në zonën ekskluzive ekonomike të Bullgarisë në Detin e Zi, rreth 70 milje detare (130 kilometra) në lindje të qytetit bregdetar Bjala.
Qeveria bullgare tha në atë kohë se anija “Alpha Watan”, me flamur të Togos, u fundos pas sulmit, ndërsa në bordin e anijes së dytë, “Ebel”, e regjistruar në Palau, shpërtheu zjarr, përpara se të shpëtoheshin 18 anëtarët e ekuipazhit.
Autoritetet siriane thanë se “Alpha Watan” kishte një ekuipazh prej 10 personash, përfshirë nëntë sirianë dhe një egjiptian, ndërsa televizioni shtetëror bullgar raportoi të mërkurën e kaluar se në anije ndodheshin 12 detarë sirianë.
Arsyeja e mospërputhjes mes raportimeve për numrin e anëtarëve të ekuipazhit dhe të personave të zhdukur mbetet e paqartë. Të enjten e kaluar, Siria kërkoi hetim “të pavarur dhe transparent” për incidentin.
Kryeministri Rumen Radev tha se Bullgaria nuk kishte prova të qarta dhe përfundimtare për të akuzuar një palë të caktuar për kryerjen e sulmeve, por shtoi se pasojat e tyre u shërbenin interesave të Rusisë.
Bullgaria thirri ambasadorin rus për shkak të sulmeve, ndërsa ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, akuzoi Moskën se po shënjestron anijet tregtare dhe po kërcënon sigurinë detare në Detin e Zi.
Moska tha se nuk kishte dijeni për sulmet e fundit, ndërsa Ambasada ruse në Bullgari kishte mohuar më herët përgjegjësinë për sulmin e 6 tetorit.