15 aktivistë turq nga Flotilja Globale Sumud kthehen në shtëpi pas ndalimit izraelit

15 aktivistë turq që ishin midis të ndaluarve pas sulmit të Izraelit ndaj Flotiljes Globale Sumud në ujërat ndërkombëtare u kthyen në Turqi, raporton Anadolu.
Avioni i Turkish Airlines që i mbante ata u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar i Amanit në orën 4:35 pasdite me kohën lokale dhe u ul në Aeroportin e Stambollit në orën 6:50 pasdite.
Aktivistët u pritën me flamuj turq dhe palestinezë nga familjarët, zyrtarët dhe mbështetësit e tyre në zonën VIP të aeroportit.
Më herët gjatë ditës, 131 aktivistë nga kombësi të ndryshme, të cilët ishin ndaluar nga Izraeli pas sulmit të flotës së ndihmës, kaluan nga Bregu Perëndimor i pushtuar në Jordani. 15 turqit ishin midis atyre që u liruan para fluturimit të tyre të riatdhesimit për në Stamboll.
Javën e kaluar, forcat detare izraelite sulmuan dhe sekuestruan anijet e Flotiljes Globale Sumud dhe arrestuan më shumë se 470 aktivistë nga mbi 50 vende. Flotilja po përpiqej të dërgojë ndihmë humanitare në Gaza dhe të sfidojë bllokadën e Izraelit ndaj enklavës.