15 sekonda mund të shpëtojnë jetën, stetoskopi me Inteligjencë Artificiale zbulon sëmundjet e zemrës

Një pajisje revolucionare e zhvilluar nga Imperial College London dhe Imperial College Healthcare NHS Trust, në bashkëpunim me kompaninë Eko Health, mund të identifikojë tre sëmundje kryesore të zemrës në vetëm 15 sekonda, duke shndërruar mënyrën e diagnostikimit në klinikat e kujdesit parësor.
Stetoskopi regjistron tingujt e zemrës dhe një ECG të shpejtë, të dhënat analizohen nga algoritme inteligjente artificiale dhe rezultati dërgohet direkt në telefonin e mjekut.
Pajisja është testuar në 12,700 pacientë në 96 klinika në Mbretërinë e Bashkuar, dhe rezultatet treguan një rritje të ndjeshme në diagnostikimin e:
Fibrilimit atrial – 3.5 herë më shumë gjasa për të zbuluar sëmundjen,
Dështimit të zemrës – rreth 2 herë më shumë,
Sëmundjeve të valvulave të zemrës – afërsisht 2 herë më shumë.
Ekspertët shpjegojnë se pajisja është veçanërisht e dobishme për pacientët që tashmë paraqesin simptoma, duke reduktuar rrezikun e rezultateve false‑positive. Pajisja nuk është menduar si mjet për kontroll rutinë, por si një instrument diagnostikues i shpejtë që mund të shpëtojë jetë duke mundësuar trajtim të hershëm.
Si funksionon: Stetoskopi, me madhësi të vogël dhe të lehtë për t’u përdorur, vendoset mbi kraharor dhe regjistron të dhënat që analizohen në “cloud”. Rezultati shfaqet në kohë reale në telefonin e mjekut, duke mundësuar një vendim të shpejtë klinik.
Ky projekt është prezantuar në Kongresin e Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë në Madrid dhe mbështetet nga British Heart Foundation dhe National Institute for Health and Care Research (NIHR).
Ekspertët e kardiologjisë e përshkruajnë si një “game-changer” në diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve kardiake dhe si një mënyrë për të ulur rastet që zbulohet vonë në spital si urgjenca.