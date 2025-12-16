19-vjeçar palestinez vritet nga zjarri i një koloni izraelit pranë Betlehemit

Autoritetet palestineze kanë identifikuar palestinezin e vrarë nga të shtënat e një koloni izraelit në qytetin Tuqu, në juglindje të Betlehemit, si 19-vjeçarin Mahib Ahmad Jibril.
Qendra e Komunikimit Qeveritar e Autoritetit Palestinez bëri të ditur se Jibril u qëllua për vdekje, ndërsa një tjetër i ri mbeti i plagosur rëndë, pasi një kolon izraelit hapi zjarr ndaj një grupi të rinjsh pas një ceremonie mortore.
Fillimisht ishte raportuar se viktima ishte 16 vjeç, por autoritetet kanë sqaruar më pas se ai ishte 19 vjeç.
Ngjarja ndodhi pasi turma të mëdha ishin mbledhur në Betlehem për të përcjellë një tjetër palestinez 16-vjeçar, i vrarë një ditë më parë nga forcat izraelite, me pretendimin se kishte hedhur gurë. /mesazhi