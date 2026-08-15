22 stacione oksigjeni jashtë funksionit në Gaza për shkak të bllokadës izraelite

Të paktën 22 nga 34 stacionet e oksigjenit në Rripin e Gazës janë detyruar të dalin jashtë funksionit, paralajmëroi të shtunën Ministria palestineze e Shëndetësisë, duke deklaruar se edhe objektet e mbetura rrezikojnë të ndalojnë punën për shkak të bllokadës izraelite dhe mungesës së madhe të pjesëve reserve, transmeton Anadolu.
Autoritetet shëndetësore të enklavës gjithashtu thanë se 12 stacionet që vazhdojnë të funksionojnë po punojnë në “kushte jashtëzakonisht komplekse teknike dhe mekanike”, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë përmbushjen e nevojave për oksigjen të institucioneve shëndetësore dhe ofruesve të shërbimeve mjekësore.
Ajo shtoi se kapaciteti operacional i stacioneve është “shteruar plotësisht” dhe se ato po punojnë përtej kapacitetit maksimal, ndërsa defektet po bëhen gjithnjë e më të shpeshta.
“Vetëm katër nga 30 pajisjet që përdoren për mbushjen e bombolave të oksigjenit kanë mbetur funksionale”, tha ministria, duke paralajmëruar se ato “mund të ndalojnë në çdo moment” pasi ekipet inxhinierike nuk janë në gjendje të kryejnë mirëmbajtjen emergjente.
“Disponueshmëria e oksigjenit nuk është një luks mjekësor, është një vijë jetike për shumë reparte jetike dhe që shpëtojnë jetë”, theksoi ministria.
Ministria paralajmëroi se stacionet e mbetura përballen me “paralizë të plotë”, duke rrezikuar furnizimin me oksigjen të spitaleve dhe pacientëve që marrin trajtim në shtëpi.
Ajo bëri thirrje për “hapjen e menjëhershme dhe të drejtpërdrejtë të kanaleve” për futjen e pjesëve rezervë dhe pajisjeve teknike të nevojshme për riparimin e stacioneve, si dhe për dërgimin urgjent të stacioneve të reja të oksigjenit.
Paralajmërimi erdhi pasi Mjekët pa Kufij (MSF) më 12 gusht deklaruan se autoritetet izraelite vazhdonin të kufizonin hyrjen e vajrave të motorëve dhe pjesëve rezervë të nevojshme për funksionimin e gjeneratorëve të spitaleve, ambulancave dhe objekteve të tjera jetike, duke vënë në rrezik mijëra jetë.
Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) në raportin e saj të fundit të publikuar dje tha se pika kufitare Kerem Shalom mbetet e vetmja pikë funksionale për hyrjen e mallrave në Gaza, ndërsa vazhdojnë kufizimet për disa furnizime dhe lloje pajisjesh thelbësore.
Të dhënat më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), të publikuara më 11 gusht dhe që mbulojnë periudhën deri më 31 korrik, treguan gjithashtu mungesa të mëdha në disponueshmërinë e burimeve dhe shërbimeve shëndetësore në institucionet mjekësore në Gaza.
Një armëpushim është në fuqi në Gaza që nga 10 tetori i vitit 2025, pas një lufte izraelite që shkaktoi shkatërrime të mëdha në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën e enklavës.