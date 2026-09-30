263 gazetarë palestinezë të vrarë që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza

Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës është rritur në 263, njoftoi të mërkurën Zyra Mediale e qeverisë së enklavës, transmeton Anadolu.
Sipas zyrës, bilanci i fundit u shënua pasi gazetari palestinez Muhammad Abdel Aziz al-Najjar u vra të mërkurën në një sulm izraelit me dron.
Në një deklaratë, Zyra Mediale “dënoi fuqishëm shënjestrimin, vrasjen dhe eliminimin sistematik të gazetarëve palestinezë nga pushtimi izraelit”.
Ajo u bëri thirrje Federatës së Gazetarëve, Federatës së Gazetarëve Arabë dhe organizatave mediatike në mbarë botën që të dënojnë ato që i përshkroi si krime ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave në Gaza.
Zyra i bëri gjithashtu thirrje komunitetit ndërkombëtar që t’i ndjekë këto krime para gjykatave ndërkombëtare dhe të vërë para drejtësisë përgjegjësit.
Që nga 8 tetori 2023, Izraeli ka vrarë mbi 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë në Rripin e Gazës, sipas shifrave palestineze, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit është shkatërruar.
Izraeli vazhdon sulmet e tij pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori 2025.