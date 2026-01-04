27 bastisje në Al-Aksa dhe ndalim i ezanit 53 herë në Xhaminë Ibrahimi gjatë muajit të kaluar

Ministria palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare njoftoi se gjatë muajit dhjetor, kolonë izraelitë, nën mbrojtjen e forcave të pushtimit, kanë bastisur Xhaminë Al-Aksa 27 herë, ndërsa pushtimi izraelit ka ndaluar ngritjen e ezanit 53 herë në Xhaminë Ibrahimi në Hebron.
Sipas raportit të ministrisë, pushtimi dhe kolonët kanë intensifikuar sulmet ndaj Al-Aksas, veçanërisht gjatë festës hebraike Hanuka, kur dhjetëra kolonë hynë në oborret e xhamisë, mes thirrjeve për bastisje të vazhdueshme gjatë gjithë javës së festës dhe përpjekjeve për kryerjen e ritualeve fetare hebraike, përfshirë ndezjen e qirinjve, nën mbrojtjen e policisë izraelite.
Ministria paralajmëroi për rrezikun e këtyre shkeljeve të përsëritura, duke theksuar se ato po ndodhin sipas një metode të qartë që synon normalizimin e pranisë dhe praktikave fetare hebraike brenda Al-Aksas, përmes fryrjes së borisë, veshjes së rrobave të lutjes dhe kryerjes së lutjeve kolektive talmudike në kohë dhe vende të përcaktuara, në një përpjekje për të imponuar ndarjen kohore dhe hapësinore të xhamisë.
Raporti thekson se që nga muaji gusht, kolonët janë mburrur publikisht me lutjet e tyre kolektive në Al-Aksa, ndërsa zona lindore e xhamisë, pranë Musallasë së Bab al-Rahmes, është shndërruar në destinacionin kryesor të këtyre aktiviteteve.
Në të njëjtën kohë, qindra kolonë kanë organizuar festa të zhurmshme në sheshin e Murit Buraq, në perëndim të Al-Aksas, jehona e të cilave është dëgjuar në gjithë Qytetin e Vjetër të Jerusalemit, me rastin e festës së Hanukës.
Në lidhje me Xhaminë Ibrahimi, Ministria e Vakëfeve njoftoi se pushtimi izraelit ka ndaluar ngritjen e ezanit 53 herë, ka penguar hyrjen e punonjësve të vakëfeve pa arsye, ka mbyllur vazhdimisht Portën e Tregut dhe Portën Lindore, si dhe ka lejuar organizimin e aktiviteteve muzikore provokuese nga kolonët në pjesët e uzurpuara të kompleksit.
Raporti shton se pushtimi ka vazhduar punimet e dyshimta të gërmimeve në zonën e Arafëve, ka vendosur struktura të përkohshme brenda kompleksit të Xhaminë Ibrahimi dhe ka përforcuar masat e sigurisë për të penguar punonjësit e Vakëfeve të kryejnë detyrat e tyre. Gjithashtu, falësit janë penguar të hyjnë në kompleks në periudha të ndryshme, nën arsyetimin e rremë të “mungesës së energjisë elektrike”, ndërsa myezini është dëbuar nga dhoma e ezanit gjatë faljes së xhumasë.
Sa i përket xhamive dhe vendeve fetare në Jerusalem dhe Bregun Perëndimor, ministria raportoi bastisje të forcave izraelite në disa xhami, nxjerrje me forcë të besimtarëve, dhunë fizike, kontrolle me qen policorë dhe shkelje të pronave vakëf, duke përfshirë zonën e Birqe Sulejman në jug të Betlehemit.
Në përfundim, Ministria e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare dënoi ashpër shkeljet e përditshme izraelite ndaj vendeve të shenjta islame dhe u bëri thirrje palestinezëve që të shtojnë praninë e tyre në Xhaminë Al-Aksa dhe Xhaminë Ibrahimi, duke theksuar se qëndrimi dhe falja në këto dy vende janë mbrojtje e drejtpërdrejtë ndaj përpjekjeve të pushtimit për t’i ndryshuar ato. /mesazhi