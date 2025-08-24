289 palestinezë kanë vdekur nga uria në Gaza, mes tyre 115 fëmijë

Kriza e urisë në Rripin e Gazës po merr përmasa gjithnjë e më tragjike. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, deri tani 289 persona kanë humbur jetën si pasojë e urisë, përfshirë 115 fëmijë.
Drejtori i ministrisë, Munir al-Bursh, tha për Al Jazeera se situata është një “garë me kohën” dhe se përballimi i saj kërkon një reagim masiv humanitar.
Vetëm në 24 orët e fundit, tetë palestinezë, mes tyre një fëmijë, kanë vdekur nga mungesa e ushqimit. Al-Bursh shtoi se ndalimi i qasjes së banorëve në shërbime shëndetësore nga forcat izraelite është “një shkelje e papranueshme dhe e rrezikshme”.
Ndërkohë, organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se mijëra njerëz të tjerë rrezikojnë të humbasin jetën nëse nuk hapen menjëherë korridoret humanitare për furnizim me ushqim dhe barna. /mesazhi