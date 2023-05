3 frutat më të mira që do t’ju ndihmojnë të ulni sheqerin në gjak dhe nivelet e kolesterolit

Nivelet e ngritura të kolesterolit dhe diabeti paraqesin shqetësime të rëndësishme shëndetësore këto ditë. Por fatmirësisht, frutat me gurë janë raportuar se ndihmojnë në eliminimin e këtyre problemeve. Përveç shijes së tyre të lezetshme, qershitë, pjeshkët dhe kumbullat kanë një karakteristikë të përbashkët: të gjitha klasifikohen si fruta me gurë.

Këtu janë tre fruta me të mira që janë të dobishme për uljen e sheqerit në gjak dhe niveleve të kolesterolit, së bashku me ofrimin e përfitimeve të tjera shëndetësore:

Qershitë

Qershitë, një shumëllojshmëri e shijshme e frutave me gurë, kanë një përbërje të jashtëzakonshme ushqyese. Ato janë të bollshme me antioksidantë të fuqishëm me veti të forta anti-inflamatore si antocianinat dhe flavonolet. Sipas një raporti të Healthline, hulumtimi sugjeron se konsumimi i qershive mund të ketë efekte pozitive në cilësinë e gjumit, rregullimin e sheqerit në gjak dhe zbutjen e dhimbjeve të muskujve pas stërvitjes. Qershitë gjithashtu ndihmojnë në uljen e niveleve të larta të kolesterolit dhe simptomave të lidhura me artritin.

Pjeshka

Pjeshkët janë të pasura me karotenoide, të cilat janë pigmente natyrore bimore që kanë potencialin për të mbrojtur kundër kushteve të tilla si sëmundjet e zemrës, degjenerimi makular i lidhur me moshën (AMD), diabeti dhe lloje të caktuara të kancerit. Përbërësit që gjenden në pjeshkë kanë potencialin të ndihmojnë në uljen e faktorëve të rrezikut që lidhen me presionin e lartë të gjakut, si dhe në uljen e niveleve të triglicerideve dhe kolesterolit.

Kumbulla

Kumbullat, frutat e shijshme me gurë, janë të lëngshme dhe të shijshme. Pavarësisht nga madhësia e tyre e vogël, ato përmbajnë një sasi të konsiderueshme të lëndëve ushqyese. Këto fruta me ngjyra të gjalla si xhevahiri janë të pasura me antioksidantë anti-inflamatorë, duke përfshirë komponimet fenolike si proantocianidina dhe kaempferol. Komponimet fenolike mbrojnë qelizat tuaja kundër dëmtimit të shkaktuar nga radikalet e lira dhe mund të ulin potencialisht rrezikun e sëmundjeve të ndryshme, duke përfshirë çrregullimet neurodegjenerative dhe sëmundjet e zemrës.

Kumbullat dhe kumbullat e thata shërbejnë si një burim i pasur i fibrave dietike dhe kanë demonstruar aftësinë për të ulur nivelet e adiponektinës. Këto atribute potencialisht mund të kontribuojnë në rregullimin e përmirësuar të niveleve të sheqerit në gjak. Potenciali i kumbullave dhe kumbullave të thata për të ulur presionin e gjakut dhe nivelet e kolesterolit sugjeron se ato kanë një ndikim pozitiv në shëndetin e zemrës.