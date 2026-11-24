Shafiq Uz-Zaman Khan i ka kushtuar dekada të jetës ruajtjes dhe zbukurimit të kaligrafisë kuranore në Xhaminë e Profetit a.s.. Ndër punimet e tij më të veçanta janë tri panele me ajete kuranore në Rawdah, të realizuara me ar 24-karatësh.
Për më shumë se tri dekada, kaligrafisti pakistanez Shafiq Uz-Zaman Khan ka kontribuar në ruajtjen dhe pasurimin e trashëgimisë artistike të Xhamisë së Profetit në Medinë, përmes realizimit dhe restaurimit të mbishkrimeve kuranore në një prej vendeve më të rëndësishme të botës islame.
Sipas raportimeve mediatike, ai ka punuar për 36 vjet në këtë objekt të shenjtë, duke realizuar mbishkrime artistike në dyert, muret dhe kupolat e xhamisë. Puna e tij përfaqëson një ndërthurje të mjeshtërisë tradicionale të kaligrafisë arabe me përkushtimin ndaj ruajtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore islame.
Ndër realizimet më të veçanta të tij janë tri panele me mbishkrime kuranore, të vendosura në Al-Rawdah Al-Sharifah, hapësirën e njohur si Rawdah, brenda Xhamisë së Profetit a.s..
Këto panele janë realizuar me bojë ari 24-karatësh, ndërsa përgatitja e tyre ka kërkuar gjithsej 18 muaj punë, nga gjashtë muaj për secilin panel. Sipas deklarimeve të kaligrafistit, të publikuara në mediat që kanë trajtuar historinë e tij, ai është kujdesur edhe për vendosjen personale të këtyre punimeve në hapësirën e caktuar.
Rrugëtimi i Shafiq Uz-Zaman Khan në artin e kaligrafisë lidhet ngushtë me Xhaminë e Profetit a.s., ku ai ka kontribuuar në realizimin dhe restaurimin e shkrimeve tradicionale arabe.
Sipas raportimeve të mëhershme të mediave pakistaneze dhe arabe, ai u përzgjodh përmes një konkursi për të punuar në restaurimin e kaligrafisë në këtë objekt fetar. Në vitin 2019, mediat raportonin se ai kishte rreth 30 vjet përvojë në këtë punë, ndërsa raportimet më të fundit e paraqesin periudhën si 36-vjeçare.
Kontributi i tij nuk kufizohet vetëm në panelet kuranore. Ai ka punuar edhe në elemente të ndryshme arkitekturore të xhamisë, përfshirë mbishkrimet në dyer, mure dhe kupola, duke ndihmuar në ruajtjen e detajeve artistike që i japin këtij kompleksi rëndësinë e tij të veçantë estetike.
Përveç teknikave tradicionale, kaligrafisti po eksploron edhe metoda të reja të realizimit të shkrimit arab në reliev.
Sipas raportimeve, ai është duke punuar me shkronja prej çeliku, të prera me teknologji lazer dhe të veshura me ar. Kjo teknikë ndërthur mjeshtërinë tradicionale me mundësitë që ofron teknologjia bashkëkohore, duke krijuar forma të reja të paraqitjes së kaligrafisë islame.
Kaligrafia kuranore zë një vend të veçantë në artin islam, pasi përmes saj teksti i shenjtë i Kuranit përcillet jo vetëm në formë shkrimi, por edhe si vepër artistike. Në objekte me rëndësi të veçantë fetare, si Xhamia e Profetit a.s. në Medinë, këto mbishkrime përbëjnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore.
Përkushtimi shumëvjeçar i Shafiq Uz-Zaman Khan dëshmon rolin e mjeshtërve të kaligrafisë në ruajtjen dhe përcjelljen e këtij arti ndër breza. Tri panelet e realizuara me ar 24-karatësh në Rawdah mbeten ndër punimet më të veçanta të lidhura me emrin e tij, në një rrugëtim artistik që ndërthur traditën, besimin dhe mjeshtërinë.