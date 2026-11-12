39 milionë njerëz mund të vdesin nga një kërcënim që po përhapet në heshtje: Paralajmërimi i shkencëtarëve

Infeksione që dikur trajtoheshin me lehtësi po bëhen gjithnjë e më të vështira për t’u mposhtur. Ekspertët paralajmërojnë se pasojat mund të jenë veçanërisht të rënda për pacientët më të cenueshëm
Një nga arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne, antibiotikët, po përballet me një kërcënim serioz: bakteret po zhvillojnë aftësinë për t’u mbijetuar barnave që dikur i shkatërronin.
Pasojat mund të jenë dramatike. Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore The Lancet, rezistenca bakteriale ndaj antibiotikëve mund të shkaktojë drejtpërdrejt rreth 39 milionë vdekje në mbarë botën gjatë periudhës 2025–2050.
Kjo shifër nuk përfaqëson vdekje të regjistruara, por një parashikim shkencor që tregon përmasat e mundshme të një prej kërcënimeve më serioze për shëndetin publik.
Mbi 35 mijë vdekje në vit në Evropë
Rezistenca ndaj antibiotikëve tashmë ka pasoja të rënda në Evropë.
Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), mbi 35 mijë njerëz vdesin çdo vit në Bashkimin Evropian nga infeksionet e shkaktuara nga mikroorganizmat rezistentë ndaj barnave antimikrobike.
Barra shëndetësore e këtyre infeksioneve është e krahasueshme me atë të gripit, tuberkulozit dhe HIV/AIDS-it së bashku.
Problemi është veçanërisht shqetësues në spitale, ku bakteret rezistente mund të shkaktojnë infeksione të rënda dhe të kufizojnë mundësitë e trajtimit.
Pse antibiotikët po e humbin efektin?
Rezistenca zhvillohet kur bakteret pësojnë ndryshime që u mundësojnë t’u mbijetojnë antibiotikëve. Këto baktere mund të shumohen dhe të përhapen, duke shkaktuar infeksione gjithnjë e më të vështira për t’u trajtuar.
Ndër faktorët kryesorë që e përshpejtojnë këtë proces është përdorimi i panevojshëm ose i papërshtatshëm i antibiotikëve.
Marrja e tyre për infeksione virale, si gripi dhe ftohja, përdorimi pa këshillë mjekësore dhe ndryshimi i trajtimit pa udhëzime profesionale mund të kontribuojnë në përkeqësimin e situatës.
Në përhapjen e rezistencës ndikojnë gjithashtu përdorimi i antibiotikëve te kafshët, kushtet e dobëta higjienike dhe ndotja e mjedisit.
Kur as kombinimi i disa antibiotikëve nuk ndihmon
Për pacientët e infektuar me baktere rezistente ndaj shumë barnave, trajtimi mund të bëhet jashtëzakonisht i ndërlikuar.
Mjekët ndonjëherë detyrohen të përdorin antibiotikë alternativë ose kombinime të ndryshme, por në raste të caktuara edhe këto mund të rezultojnë joefektive.
Rreziku është veçanërisht i madh për personat me imunitet të dobësuar, pacientët e hospitalizuar dhe ata që u nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjike apo trajtimeve onkologjike.
Vaksinat mund të bëhen armë e rëndësishme
Një nga mënyrat më efektive për të luftuar rezistencën ndaj antibiotikëve është parandalimi i infeksioneve përpara se ato të shfaqen.
Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), përdorimi më i gjerë i vaksinave ekzistuese dhe zhvillimi i vaksinave të reja mund ta zvogëlojnë nevojën globale për antibiotikë me rreth 2.5 miliardë doza ditore të përcaktuara në vit, ose 22 për qind për patogjenët e analizuar.
Vaksinimi zvogëlon numrin e infeksioneve dhe, rrjedhimisht, nevojën për trajtim me antibiotikë.
Çfarë duhet të ndryshojë?
Ekspertët theksojnë se zgjidhja nuk qëndron vetëm te zhvillimi i antibiotikëve të rinj.
Përmirësimi i higjienës në spitale, kontrolli i infeksioneve, vaksinimi, trajtimi i ujërave të ndotura dhe përdorimi i përgjegjshëm i antibiotikëve te njerëzit dhe kafshët janë pjesë e një strategjie të përbashkët.
Edhe qytetarët kanë rol të rëndësishëm: antibiotikët duhet të përdoren vetëm kur nevojiten, sipas përshkrimit të mjekut, duke respektuar dozën dhe kohëzgjatjen e trajtimit.
Parashikimi për 39 milionë vdekje deri në vitin 2050 është një paralajmërim serioz, por jo një e ardhme e pashmangshme. Masat parandaluese dhe përdorimi i drejtë i antibiotikëve mund të ndihmojnë në shmangien e një pjese të madhe të pasojave.