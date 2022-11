4 gjërat që mund t’ju ndodhin nëse hiqni bulmetin nga dieta juaj

Shumë njerëz besojnë që përdorimi i produkteve të bulmetit nuk është i përshtatshëm për konsumim njerëzor dhe shumë studime kanë treguar efektet anësore që sjell për shëndetin tonë. Disa studime thonë se ne humbim enzimat e nevojshme për të tretur produktet e bulmetit në momentin që jemi 2-3 vjeç. Djathi, kosi, kremi dhe nënprodukte të tjera të qumështit janë pak të lehta në sistemin tonë tretës, me shumë mundësi për shkak të metodave të përpunimit të këtyre nënprodukteve.

Por çfarë ndryshimesh do të keni nëse vendosni të hiqni dorë totalisht nga produktet e bulmetit?

Ju mund të humbisni disa lëndë ushqyese thelbësore

Para se të filloni të pini qumësht bajamesh në vend të qumështit të zakonshëm, është e rëndësishme të mbani mend se produktet e qumështit mund të jenë pjesë e një diete të ekuilibruar. Më konkretisht, qumështi, djathi dhe kosi janë burime të pasura të vitaminës D, proteinave dhe kalciumit, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e kockave.

Por nëse keni vendosur të eliminoni produktet e qumështit, këshillohuni me një ekspert për të patur një dietë që ende përfshin shumë nga këto lëndë ushqyese. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që dikush që heq dorë nga bulmeti nuk mund të marrë mjaftueshëm vitaminë D dhe kalcium, por nuk është aq e lehtë.

Perimet me gjethe të errëta si lakra jeshile dhe zarzavate dhe peshqit me vaj si sardelet dhe salmoni i konservuar janë burime të mira jo-bulmetore të kalciumit.

Mund të ndiheni më pak të fryrë

Kur njerëzit mendojnë të heqin dorë nga bulmeti, zakonisht ndodh sepse ndihen të fryrë. Dhe fajtori kryesor është pothuajse gjithmonë intoleranca ndaj laktozës. Njerëzit me këtë gjendje mund të përjetojnë fryrje dhe gazra, si dhe dhimbje të forta stomaku, diarre dhe ngërçe kur konsumojnë produkte qumështi. Dhe arsyeja është se ata nuk prodhojnë mjaftueshëm një enzimë që është e rëndësishme për zbërthimin e një lloj sheqeri të quajtur laktozë që gjendet në produktet e qumështit.

Megjithatë, jo të gjithë ata që janë intolerantë ndaj laktozës duhet të heqin plotësisht bulmetin nga dieta e tyre. Reduktimi i konsumit tuaj të përgjithshëm ose ngrënia e produkteve të qumështit së bashku me ushqime të tjera mund të jetë e mjaftueshme për të lehtësuar simptomat.

Nëse keni një gjendje që prek sistemin tretës, të tilla si sëmundja e Crohn ose sëmundja celiac, mund të gjeni lehtësim nga simptomat kur reduktoni konsumimin e qumështit.

Mund të përmirësojë problemet me stomakun e foshnjës tuaj

Nëse jeni duke ushqyer me gji, duhet të jeni të vetëdijshëm për alergjinë ndaj proteinave të qumështit, e cila prek deri në 3 për qind të foshnjave sipas një rishikimi të vitit 2005 në Infermierinë Pediatrike dhe mund të çojë në simptoma të ngjashme me dhimbje barku si të vjella, diarre, kapsllëk, skuqje dhe ekzemë.

Nuk është e njëjtë me intolerancën ndaj laktozës që shihni zakonisht tek të rriturit dhe fëmijët. Si trajtim, mosmarrja e bulmetit nga nëna gjidhënëse do të ishte e nevojshme për foshnjat e diagnostikuara tashmë me këtë alergji të veçantë.

Disa probleme të lëkurës mund të përmirësohen

Nuk ka asnjë provë shkencore për të mbështetur pretendimet se qumështi i përkeqëson problemet e lëkurës. Disa njerëz me ekzemë dhe psoriasis raportojnë më pak simptoma pas eliminimit të produkteve të qumështit.

Në përgjithësi, qumështi konsiderohet si një nga alergjenët më të zakonshëm, së bashku me grurin, vezët, sojen, peshkun, butak, arrat dhe kikirikët, dhe zakonisht është një nga grupet që përjashtohen në rast alergjie. Pas disa javësh, grupet e ushqimit shtohen përsëri për të parë se cilat prej tyre shkaktojnë inflamacion.

Megjithatë, ndalimi i produkteve të qumështit nuk është një zgjidhje e garantuar për ata që vuajnë nga ekzema.