40 migrantë të parregullt shpëtohen nga roja bregdetare turke në brigjet e Egjeut të Turqisë

Roja Bregdetare Turke shpëtoi me sukses 40 emigrantë të parregullt nga varkat e rrezikshme në brigjet e provincës perëndimore të Izmirit të Turqisë.

Misioni i shpëtimit u zhvillua të shtunën dhe u krye për të ndihmuar ata që përpiqeshin të kalonin në ishujt grekë.

Sipas një deklarate zyrtare nga Komanda e Rojës Bregdetare Turke, anija me 40 emigrantët ishte shtyrë me forcë në ujërat territoriale turke nga forcat e rojes bregdetare greke. Incidenti ka shtuar tensionet në rritje mes dy vendeve fqinje në lidhje me trajtimin e migracionit të parregullt.

Në përgjigje të numrit në rritje të emigrantëve të parregullt që përpiqen të bëjnë udhëtimin e paligjshëm nga Turqia në Greqi, roja bregdetare turke ka rritur patrullimet e saj në detin Egje muajt e fundit. Si rezultat, ata kanë mundur të shpëtojnë jetën e mijëra emigrantëve, ndërsa kanë kapur edhe mijëra të tjerë që tentojnë udhëtimin e rrezikshëm. /mesazhi