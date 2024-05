46 paketime të mbushura me kokainë, arrestohen tre persona në Fushë-Kosovë

Gjatë ditës së shtunë, Policia e Kosovës ka kryer operacione kundër drogës në regjionin e Prishtinës, konkretisht në rrugën “Dardania” në Fushë-Kosovë.

Si rezultat i kësaj, kanë arritur të arrestohen tre persona të dyshuar se janë marrë me drogë shitblerje dhe shpërndarje të paautorizuar të substancave narkotike.

Një 31-vjeçari me inicialet R.H., policia i ka gjetur substancë anarkike të llojit kokainë me peshë 0.5 gram.

“Në vazhdimësi të operacionit rreth orës 20:40 është ndaluar vetura e tipit Fiat ngjyrë hiri, të cilën e drejtonte personi me inicialet (R.F. viti i lindjes 1996) dhe pasagjer në veturë ishin edhe personat me iniciale (E.F. dhe F.K.), ku gjatë kontrollimit të tyre tek i dyshuari (R.F:) janë gjetur tri (3) qese të vogla të mbushura me pluhur ngjyrë e bardh substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë me peshë 1.6 gram”, thuhet në komunikatë të Policisë së Kosovës.

Ndërkohë, operacioni ka vazhduar edhe në banesën e një të dyshuari, ku si dëshmi i janë gjetur:

46 paketime të vogla të mbushura me pluhur ngjyrë të bardhë, substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, të gatshme për shitje me peshë të përgjithshme 23.3 gram;

1 peshore e vogël digjitale që shërben për matje në sasi të vogla;

Para të gatshme në valuta te ndryshme me vlerë prej (730 euro) që dyshohet se janë përfituar nga shitja e narkotikeve;

2 telefona celular.

Ndërkaq, është bërë e ditur se në vend të ngjarjes kanë dalë njësia K-9 dhe njësia e Forenzikes Regjionale-Prishtinë, e cila ka bërë fotografimin dhe konfiskimin e të gjithave dëshmive/provave të gjetura materiale.

Të dyshuarit janë arrestuar dhe në konsultim me prokurorin kujdestar pas intervistimit janë dërguar në qendrën e mbajtjes për 48-orë, për procedura të mëtejme ligjore.

“Vlen të potencohet se i dyshuari me iniciale F.K., (1991) pas verifikimit në data bazën e Policisë figuronte se ka urdhër arrest me vuajtje të dënimit nga Gjykata Themelore në Prishtinë. Hetime të tjera lidhur me rastin janë duke vazhduar nga antidroga e Policisë në bashkërendim me Prokurorinë”, thuhet mes tjerash në komunikatë.