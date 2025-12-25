500 hafëzë të rinj palestinezë marrin “ixhazetin” pas memorizimit të Kuranit pavarësisht luftës

Një ceremoni e dhënies së ixhazetit (diplomim) u mbajt sot në Kampin e Refugjatëve Shati në veri të Gazës për 500 palestinezë që përfunduan memorizimin e Kuranit të Shenjtë, pavarësisht luftës së vazhdueshme dhe shkatërrimeve të mëdha në enklavë, transmeton Anadolu.
Ceremonia u organizua nga Komiteti i Emergjencave i Kampit Shati, i cili vlerësoi vendosmërinë dhe këmbënguljen e nxënësve që vazhduan mësimin e Kuranit nën kushte jashtëzakonisht të vështira për shkak të konfliktit.
Ndër ata që morën ixhazet ishte Ibtisam Abu Huweydi, e cila tha se memorizimi i Kuranit gjatë luftës ishte shumë sfidues, por theksoi se nuk u dorëzua kurrë pavarësisht vështirësive.
Një tjetër pjesëmarrëse, gruaja e moshuar palestineze Mushira Abu Watfa, tha se palestinezët vazhdojnë të mësojnë Kuranin pavarësisht të gjitha vështirësive, duke theksuar rëndësinë e besimit dhe këmbënguljes në kohë krizash.