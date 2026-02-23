500 pasagjerë e kaluan natën të mbyllur në aeroplanë pasi stuhia e borës goditi Mynihun

Linja ajrore gjermane Lufthansa dhe Aeroporti i Mynihut po përballen me kritika të ashpra pasi qindra pasagjerë e kaluan natën të bllokuar në aeroplanë gjatë një stuhie dëbore, duke shkaktuar pyetje në lidhje me menaxhimin e krizës në një nga qendrat më të ngarkuara të Evropës, transmeton Anadolu.
Mediat gjermane kritikuan ashpër trajtimin e incidentit të hënën. Gazeta “Merkur” e titulloi artikullin e saj “Makth në Aeroportin e Mynihut: Pasagjerët të bllokuar në aeroplanë gjithë natën”. Tabloidi më i shitur në vend “Bild” sfidoi përshkrimin e zyrtarëve për këtë përvojë si një “shqetësim”, duke pyetur: “A jeni serioz?”.
Rreth 500 pasagjerë u prekën gjithsej, sipas raporteve të medias. Kriza filloi të enjten në mbrëmje kur reshjet e dendura të dëborës çuan në anulime, duke bllokuar udhëtarët në pesë fluturime të Grupit Lufthansa me destinacion Singaporin, Kopenhagenin, Gdanskun, Grazin dhe Venedikun.
Eksperti i aviacionit dhe piloti Mirko Miesen kritikoi ashpër reagimin. “Në këtë pikë, unë me të vërtetë pyes veten pse njerëzit trajtohen me një injorancë të tillë, duke e ditur se janë ulur aty në një hapësirë të mbyllur, ndoshta edhe me fëmijë, ndoshta me të moshuar, në një hapësirë të mbyllur në një aeroplan pasagjerësh”, tha ai për kanalin e lajmeve n-tv.
Lufthansa tha në një deklaratë se aeroplanët duhej të qëndronin në një zonë të largët parkimi në përputhje me rregulloret e aeroportit. Portat e terminalit nuk ishin të disponueshme dhe autobusët e aeroportit ishin në mungesë, duke vonuar zbarkimin e pasagjerëve.
“Ekuipazhet informuan vazhdimisht mysafirët dhe u ofruan atyre kujdesin më të mirë të mundshëm me pijet dhe ushqimin e disponueshëm në bord”, tha linja ajrore.
Një zëdhënës i Aeroportit të Mynihut ia atribuoi kaosin kushteve “shumë të tensionuara” të motit gjatë natës nga e enjtja deri të premten, të cilat shkaktuan vonesa dhe anulime të përhapura.