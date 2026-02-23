Ballina Lajmet Rajon dhe Botë 500 pasagjerë e kaluan natën të mbyllur në aeroplanë pasi stuhia e...

500 pasagjerë e kaluan natën të mbyllur në aeroplanë pasi stuhia e borës goditi Mynihun

Linja ajrore gjermane Lufthansa dhe Aeroporti i Mynihut po përballen me kritika të ashpra pasi qindra pasagjerë e kaluan natën të bllokuar në aeroplanë gjatë një stuhie dëbore, duke shkaktuar pyetje në lidhje me menaxhimin e krizës në një nga qendrat më të ngarkuara të Evropës, transmeton Anadolu.

Mediat gjermane kritikuan ashpër trajtimin e incidentit të hënën. Gazeta “Merkur” e titulloi artikullin e saj “Makth në Aeroportin e Mynihut: Pasagjerët të bllokuar në aeroplanë gjithë natën”. Tabloidi më i shitur në vend “Bild” sfidoi përshkrimin e zyrtarëve për këtë përvojë si një “shqetësim”, duke pyetur: “A jeni serioz?”.

Rreth 500 pasagjerë u prekën gjithsej, sipas raporteve të medias. Kriza filloi të enjten në mbrëmje kur reshjet e dendura të dëborës çuan në anulime, duke bllokuar udhëtarët në pesë fluturime të Grupit Lufthansa me destinacion Singaporin, Kopenhagenin, Gdanskun, Grazin dhe Venedikun.

Eksperti i aviacionit dhe piloti Mirko Miesen kritikoi ashpër reagimin. “Në këtë pikë, unë me të vërtetë pyes veten pse njerëzit trajtohen me një injorancë të tillë, duke e ditur se janë ulur aty në një hapësirë ​​të mbyllur, ndoshta edhe me fëmijë, ndoshta me të moshuar, në një hapësirë ​​të mbyllur në një aeroplan pasagjerësh”, tha ai për kanalin e lajmeve n-tv.

Lufthansa tha në një deklaratë se aeroplanët duhej të qëndronin në një zonë të largët parkimi në përputhje me rregulloret e aeroportit. Portat e terminalit nuk ishin të disponueshme dhe autobusët e aeroportit ishin në mungesë, duke vonuar zbarkimin e pasagjerëve.

“Ekuipazhet informuan vazhdimisht mysafirët dhe u ofruan atyre kujdesin më të mirë të mundshëm me pijet dhe ushqimin e disponueshëm në bord”, tha linja ajrore.

Një zëdhënës i Aeroportit të Mynihut ia atribuoi kaosin kushteve “shumë të tensionuara” të motit gjatë natës nga e enjtja deri të premten, të cilat shkaktuan vonesa dhe anulime të përhapura.

