6 simptoma të kancerit të zorrës së trashë që shumë njerëz i injorojnë lehtësisht

Kanceri i zorrës së trashë është një nga sëmundjet malinje më të zakonshme në Evropë dhe rajon.
Ai është veçanërisht i rrezikshëm pasi në fazat e hershme shpesh nuk ka simptoma të theksuara.
Kjo është arsyeja pse mjekët kanë paralajmëruar për vite me radhë se edhe ndryshimet në dukje të lehta në trup mund të jenë një sinjal se është koha për një kontroll.
Më poshtë janë simptomat më të zakonshme që injorohen lehtësisht.
1. Ndryshimet në zakonet e tretjes
Kapsllëku i vazhdueshëm, diarreja e shpeshtë ose ndjesia se zorrët nuk janë zbrazur plotësisht janë ndër shenjat e para që njerëzit shpesh ia atribuojnë stresit, dietës së dobët ose një jete të ngjeshur. Ekspertët paralajmërojnë se nëse këto simptoma vazhdojnë, ato meritojnë vëmendje shtesë dhe konsultim me një mjek.
2. Gjak në jashtëqitje
Ekspertët theksojnë se çdo gjakderdhje e përsëritur, qoftë gjak më i çelët apo më i errët, mund të jetë një sinjal për diagnostikim më të detajuar. Ngjyra e gjakut mund të ofrojë informacion shtesë, por është gjithmonë e rëndësishme të shihet simptoma në një kontekst më të gjerë.
3. Lodhje e pashpjegueshme
Mjekët paralajmërojnë se një ndjenjë e vazhdueshme lodhjeje mund të jetë rezultat i humbjes së fshehur të gjakut dhe zhvillimit të anemisë, e cila ndonjëherë ndodh në fazat e hershme të kancerit të zorrës së trashë. Ashpërsia e simptomës është se ajo “përzihet” me jetën e përditshme, kështu që shumë e injorojnë atë.
4. Dhimbje stomaku
Fryrja dhe shqetësimi në stomak janë të zakonshme dhe zakonisht të padëmshme, por nëse zgjasin me javë, duhet t’i kushtoni vëmendje. Dhimbja kronike, veçanërisht nëse është e lokalizuar ose e shoqëruar nga një ndjenjë presioni, mund të jetë një sinjal se diçka nuk shkon. Shumë ia atribuojnë këto ankesa çrregullimeve të tretjes, prandaj ekzaminimi shpesh shtyhet. Vazhdimësia e simptomave është çelësi.
5. Humbje peshe e pashpjegueshme
Humbja e peshës pa ndryshuar dietën ose zakonet tuaja mund të ketë një efekt pozitiv, por ekspertët paralajmërojnë se një ndryshim i tillë ndonjëherë tregon çrregullime metabolike të shoqëruara me procese malinje. Meqenëse shpesh ndodh gradualisht, kjo simptomë është e lehtë të mos vihet re. Është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje nëse humbja e peshës vazhdon pa një arsye të qartë.
6. Ndjenja e dobësisë ose marramendjes
Dobësia dhe marramendja mund të ndodhin për shumë arsye, por ndonjëherë ato tregojnë anemi të shkaktuar nga humbja e gjakut të brendshëm. Ekspertët thonë se kjo simptomë shpesh kalon pa u vënë re sepse shoqërohet me lodhje, presion të ulët të gjakut ose mungesë gjumi. Nëse vazhdon, veçanërisht kur kombinohet me ndryshime të tjera, duhet të shkoni në kontroll mjekësor, transmeton KosovaPress.