6 të vrarë, mes tyre 2 fëmijë, nga sulmet izraelite në Gaza dhe Khan Younis

Gaza, 4 tetor 2025 – Të paktën gjashtë persona, mes tyre dy fëmijë, u vranë sot nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës.
Sipas burimeve mjekësore në Spitalin Nasser, dy fëmijë humbën jetën dhe tetë persona të tjerë u plagosën pas një goditjeje me dron ndaj një tende që strehohej të zhvendosur në zonën e Muwasit, në veriperëndim të Khan Younis.
Burime lokale bënë të ditur gjithashtu se një dron tjetër goditi një shtëpi në lagjen Tuffah, në verilindje të qytetit të Gazës, duke shkaktuar vdekjen e katër civilëve dhe plagosjen e disa të tjerëve. /mesazhi