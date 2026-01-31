7 të vrarë, mes tyre dy fëmijë dhe një grua, nga bombardimet izraelite në Gaza

Shtatë palestinezë janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur që nga orët e para të mëngjesit të së shtunës, si pasojë e bombardimeve të forcave izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Sipas burimeve mjekësore, katër persona, përfshirë dy fëmijë dhe një grua, u vranë dhe disa të tjerë u plagosën pasi avionët luftarakë izraelitë bombarduan një apartament banimi pranë kryqëzimit Abbas, në perëndim të qytetit të Gazës.
Të njëjtat burime bënë të ditur se disa persona janë plagosur edhe nga bombardimi i një apartamenti tjetër pranë kryqëzimit Xhabalia, në lindje të qytetit të Gazës.
Ndërkohë, tre persona të tjerë u vranë dhe gjashtë u plagosën, njëri prej tyre në gjendje kritike, pasi u godit një tendë që i përkiste familjes Abu Hadaid në zonën Asdaa, në veriperëndim të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës. /mesazhi