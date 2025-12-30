8 vende evropiane, Kanadaja dhe Japonia shprehin “shqetësime serioze” për krizën e vazhdueshme në Gaza

Tetë kombe evropiane, Japonia dhe Kanadaja kanë shprehur “shqetësime serioze” në lidhje me përkeqësimin e situatës humanitare në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, shefat e diplomacisë të Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Norvegjisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë dhe Japonisë theksuan situatën humanitare “katastrofike” në enklavën e rrethuar.
Deklaratë përmendi kushtet e tmerrshme që janë përkeqësuar nga dimri i ftohtë, duke theksuar se 1.3 milionë banorë të Gazës ende kanë nevojë për ndihmë urgjente për strehim.
Shefat e diplomacisë përmendën raportin e fundit të Klasifikimit të Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), që u botua më herët këtë muaj, si provë se situata mbetet e dëshpëruar.
Deklarata shprehu vlerësimin e tyre për armëpushimin në Gaza, por deklaroi se nuk do ta harrojnë gjendjen e vështirë të popullsisë civile të Gazës.
Ajo i bëri thirrje Izraelit të sigurojë që OKB-ja, partnerët e saj dhe organizatat joqeveritare të mund të vazhdojnë punën e tyre jetësore dhe të heqin kufizimet e paarsyeshme mbi importet që konsiderohen të kenë përdorim të dyfishtë.
Deklarata gjithashtu i bëri thirrje Tel Avivit që të hapë kalimet kufitare dhe të rrisë fluksin e ndihmës humanitare në Gaza.
“Tani i bëjmë thirrje Qeverisë së Izraelit të heq këto kufizime humanitare të qasjes dhe të zbatojë dhe respektojë Planin Gjithëpërfshirës për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza”, shtoi ajo.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë mbi 71 mijë palestinezë në enklavën e rrethuar, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer atë kryesisht në të pabanueshme.