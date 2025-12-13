81 gra zgjerojnë padinë për abuzim seksual kundër gjinekologut të Ushtrisë së SHBA-së në Teksas

81 gra i janë bashkuar një padie civile në Teksas duke akuzuar një gjinekolog të Ushtrisë së SHBA-së në Fort Hood për sjellje të pahijshme seksuale gjatë ekzaminimeve mjekësore, ndërsa ushtria përballet me shqyrtim në rritje mbi sigurinë e pacientëve dhe mbikëqyrjen e brendshme, transmeton Anadolu.
Newsmax raportoi se padia e zgjeruar, e paraqitur në qarkun Bell, pretendon se major Blaine McGraw regjistroi fshehurazi pacientët, u përfshi në prekje të papërshtatshme dhe kreu ekzaminime ndërhyrëse të panevojshme gjatë shërbimit në Qendrën Mjekësore Ushtarake Carl R. Darnall.
Sipas zyrtarëve, çështja civile zhvillohet së bashku me një ndjekje penale në vazhdim, në të cilën prokurorët e ushtrisë kanë akuzuar majorin McGraw për më shumë se 50 specifikime të “regjistrimit vizual të pahijshëm” që përfshijnë dhjetëra viktima të supozuara.
Monitorimi i çështjes “shumë nga afër”
Udhëheqja e ushtrisë ka pranuar seriozitetin e akuzave. Nënsekretari i ushtrisë, Mike Obadal dhe kirurgja e përgjithshme, gjeneral-lejtant Mary Izaguirre, së fundmi vizituan objektin Fort Hood për të shqyrtuar politikat e Agjencisë së Shëndetit të Mbrojtjes.
“Imperativi ynë etik dhe moral është të sigurojmë forca të gatshme për vendosje, duke ofruar një mjedis të sigurt dhe profesional për të gjithë pacientët”, tha Obadal.
“Jam krenar për udhëheqësit dhe ofruesit tanë mjekësor për veprimin e shpejtë të ndërmarrë për të filluar hetimin penal dhe për të prioritizuar sigurinë e pacientit. Të gjitha këto pasqyrojnë angazhimin e tyre të palëkundur ndaj kujdesit për pacientin dhe gatishmërinë e ushtrisë”, shtoi ai.
Një zyrtar amerikan, që foli në kushte anonimiteti, tha se sekretari i ushtrisë, Daniel Driscoll, e ka monitoruar rastin “shumë nga afër” dhe ka urdhëruar një mision për gjetjen e fakteve për të vlerësuar kushtet “në terren”.
“Është e qartë se akuzat janë të neveritshme, absolutisht në kundërshtim me vlerat që ushtria përpiqet të mbështesë”, tha zyrtari.
47-vjeçari McGraw mbahet në paraburgim në burgun e qarkut Bell që nga fillimi i dhjetorit. Zyrtarët e ushtrisë thonë se ai u hoq nga kujdesi ndaj pacientëve në tetor, brenda disa orësh nga ankesa e parë. avokatët mbrojtës nuk i janë përgjigjur publikisht padisë së zgjeruar.