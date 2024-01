9 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur nga bombardimet izraelite në qendrën e OKB-së në Khan Younis të Gazës

Të paktën nëntë persona u vranë dhe 75 të tjerë u plagosën në një bombardim artilerie izraelite ndaj një qendre trajnimi të drejtuar nga OKB-ja që strehonte persona të zhvendosur në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, tha agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, transmeton Anadolu.

“Dy fishekë tankesh goditën një ndërtesë që strehon 800 njerëz”, tha në “X” Thomas White, Drejtor i Agjencisë së OKB-së për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinë (UNRWA) në Gaza.

Ai shtoi se ekipet e UNRWA-së dhe OBSH-së po përpiqen të arrijnë në qendër.

Sipas një gazetari të Anadolus, një zjarr shpërtheu në qendër si pasojë e granatimeve izraelite.

Ushtria izraelite tha të martën se ka kryer rrethimin rreth qytetit Khan Younis, për të cilin Tel Avivi thotë se është bastion i Hamasit.

Izraeli ka kryer sulme vdekjeprurëse në Rripin e Gazës që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor, duke vrarë të paktën 25.700 palestinezë dhe duke plagosur 63.740 të tjerë. Gati 1.200 izraelitë besohet se janë vrarë në sulmin e Hamasit.

Lufta izraelite ka zhvendosur brenda 85 për qind të popullsisë së Gazës, e cila përballet me mungesë akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa më shumë se gjysma e infrastrukturës së enklavës, sipas OKB-së, është dëmtuar ose shkatërruar.

BREAKING | A large fire breaks out at an UNRWA training center housing hundreds of displaced people after it was targeted by the Israeli occupation in Khan-Younis.

11 people have been killed so far.

Survivors are not able to evacuate due to the presence of Israeli tanks in… pic.twitter.com/PJLkUB98Hg

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 24, 2024