A do të riformatohet perandoria teknologjike dhe fluturimet hapësinore? SpaceX dhe xAI...

A do të riformatohet perandoria teknologjike dhe fluturimet hapësinore? SpaceX dhe xAI shqyrtojnë bashkimin në një kompani të vetme

SpaceX dhe xAI, dy nga kompanitë kryesore të Elon Musk, po shqyrtojnë mundësinë e bashkimit në një entitet të vetëm, një lëvizje që mund të riformësojë ndjeshëm perandorinë teknologjike dhe të fluturimeve hapësinore të miliarderit amerikan.

Lajmi raportohet nga Wall Street Journal, i cili citon burime të afërta me çështjen. Sipas tyre, drejtuesit e SpaceX kanë nisur tashmë të informojnë një pjesë të investitorëve për planet që po diskutohen, ndonëse ende nuk është marrë një vendim përfundimtar.

Një bashkim i tillë do të sillte nën një strukturë të vetme aktivitetet e SpaceX në eksplorimin hapësinor dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale të zhvilluara nga xAI, duke krijuar një konglomerat me ndikim të madh në sektorët e teknologjisë dhe hapësirës.

As SpaceX dhe as xAI nuk kanë komentuar zyrtarisht mbi raportimin.

