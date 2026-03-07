“A ke frikë nga një pushtim tokësor i SHBA-së?” – Ministri iranian përgjigjet: Jo, po i presim

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka deklaruar se shteti i tij është gati për një pushtim tokësor nga trupat amerikane, pasi lufta e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli është përhapur me shpejtësi në të gjithë rajonin.
Në intervistë për NBC News, Araghchi ka shprehur se Irani nuk ka kërkuar armëpushim dhe se nuk do negociata.
Komentet e tij erdhën pasi ushtritë amerikane dhe izraelite filluan një sulm gjithëpërfshirës ndaj Iranit të shtunën e kaluar, i cili shkatërroi mbrojtjen e tij ushtarake dhe vrau liderin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
I pyetur nëse kishte frikë nga një pushtim i mundshëm tokësor i SHBA-së, Araghchi u përgjigj me një ton sfidues dhe të palëkundur.
“Jo, ne po i presim ata”, deklaroi ai dhe shtoi: “Sepse jemi të sigurt se mund t’i përballojmë dhe kjo do të ishte një katastrofë e madhe për ta”.
Para se SHBA e Izrael të nisnin luftën në Iran një javë më parë, Araghchi ishte në një vend shumë ndryshe, duke negociuar një marrëveshje të mundshme me të dërguarin e presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e tij, Jared Kushner, në Gjenevë.
Sulmi, ndërsa negociatat ishin në vazhdim, e ka acaruar Iranin për çdo bisedim të ardhshëm, theksoi Araghchi, duke shtuar se ai nuk ka pasur asnjë komunikim me Witkoff ose Kushner që nga java e kaluar.
“Fakti është se ne nuk kemi ndonjë përvojë pozitive të negociatave me Shtetet e Bashkuara. E dini, veçanërisht me këtë administratë. Ne negociuam dy herë vitin e kaluar dhe këtë vit, dhe pastaj në mes të negociatave, ata na sulmuan”, ka thënë Araghchi.
Vrasja e Khameneit ka lënë një vakum pushteti në Iran, me raportime se Mojtaba Khamenei, djali i dytë i ish-udhëheqësit suprem, mund të zgjidhet si pasardhësi i tij.
Kjo mund të shkaktojë kritika brenda Iranit sepse kalimi i autoritetit nga babai te djali e largoi monarkinë që u përmbys në Revolucionin Iranian të vitit 1979, i cili solli krijimin e Republikës Islamike.
Araghchi hodhi poshtë atë se Trumpi mund të përfshihet në përzgjedhjen e udhëheqësit të ardhshëm suprem.
“Kjo është absolutisht punë e popullit iranian dhe askush nuk mund të ndërhyjë”, theksoi ai.