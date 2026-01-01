A keni ende uri pas një vakti të bollshëm? Këta janë faktorët e mundshëm që ndikojnë në ndjesinë e ngopjes

Uria nuk është një çelës që ndizet dhe fiket para dhe pas ngrënies. Është shumë më komplekse dhe ndikohet nga faktorë fizikë, psikologjikë (mendorë dhe emocionalë) dhe faktorë të tjerë.
Mund të ndiheni ende të uritur pasi të keni ngrënë për arsye të ndryshme, por ka disa mënyra që mund t’ju ndihmojnë të kontrolloni urinë tuaj.
Vaktet tuaja nuk janë ushqyese
Ndonjëherë ende ndihesh i uritur pasi ke ngrënë sepse vakti yt nuk ka qenë mjaftueshëm ushqyes. Kur vaktet nuk përmbajnë lëndët ushqyese të duhura që i nevojiten trupit tënd, kjo mund të të bëjë të dëshirosh më shumë.
Për shembull, nëse hani kryesisht karbohidrate të thjeshta (sheqerna të pashëndetshme), siç janë karamelet dhe ushqime të tjera me sheqer, nivelet e sheqerit në gjak do të rriten dhe do të ulen shpejt. Kjo mund t’ju bëjë të ndiheni të uritur menjëherë pas ngrënies.
Gjithashtu, mund të ndiheni të uritur pasi të keni ngrënë nëse vakti juaj nuk përfshin yndyrna të shëndetshme, proteina dhe fibra. Këto lëndë ushqyese të rëndësishme ndihmojnë në ngadalësimin e tretjes dhe mbajnë nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshme. Pa to, trupi juaj mund të mos ndihet i ngopur dhe mund të ndiheni përsëri të uritur më shpejt nga sa mendoni.
Niveli juaj i aktivitetit është i lartë
Nëse stili juaj i jetesës përfshin gjëra të tilla si sportet e rregullta, ecjet në natyrë, vrapimi ose ushtrimet fizike, trupi juaj ka nevojë për më shumë kalori për energji. Edhe pasi të keni ngrënë, mund të ndiheni ende të uritur nëse nuk keni ngrënë mjaftueshëm për të kompensuar shpenzimin e energjisë.
Sasia e masës muskulore që keni mund të përcaktojë gjithashtu shkallën tuaj metabolike, e cila është mënyra se si trupi juaj i shndërron ushqimet dhe pijet në energji. Hulumtimet tregojnë se muskujt djegin më shumë energji sesa dhjami.
Njerëzit që janë shumë aktivë mund të kenë më shumë muskuj dhe të djegin më shumë energji, edhe kur pushojnë. Nëse nuk merrni mjaftueshëm proteina, yndyrna të shëndetshme dhe karbohidrate komplekse, sheqernat më të shëndetshme që gjenden në drithërat e plota dhe perimet, për të rimbushur energjinë tuaj, mund të ndiheni të uritur midis vakteve.
Porcionet tuaja janë shumë të vogla
Stomaku juaj ka sensorë të quajtur receptorë shtrirjeje që i tregojnë trurit tuaj kur jeni të ngopur. Këta sensorë nuk përqendrohen në llojin e ushqimit që hani, por në sasinë që hani. Kur hani një vakt të madh, stomaku juaj shtrihet dhe receptorët i dërgojnë një sinjal trurit tuaj se është koha për të ndaluar së ngrëni.
Të hash një vakt të bollshëm, edhe nëse është i ulët në kalori, mund të të ngopë nëse përmban lëndët ushqyese të duhura. Ushqimet me përmbajtje të lartë uji ose fibrash, si frutat dhe perimet e freskëta, zënë më shumë hapësirë në stomak, gjë që mund të të ndihmojë të ndihesh i ngopur.
Zakonet tuaja të të ngrënit kanë nevojë për përmirësim
Mund të ndihesh ende i uritur pas një vakti thjesht për shkak të zakoneve të tua të të ngrënit. Kur ha shpejt, truri yt mund të mos ketë kohë ta kuptojë se je i ngopur. Nëse je i përqendruar te televizori ose te telefoni, mund të mos e kuptosh se sa po ha.
Hormonet tuaja janë të çrregulluara
Hormonet janë kimikate në trupin tuaj që ndikojnë në shëndetin tuaj dhe mund të ndikojnë në mënyrën se si ndiheni. Leptina dhe ghrelina janë dy hormone që ndikojnë në urinë. Ghrelina ju bën të ndiheni të uritur, ndërsa leptina ju ndihmon të ndiheni të ngopur. Nëse trupi juaj prodhon shumë nga një prej këtyre hormoneve, kjo mund t’ju ngatërrojë sinjalet e urisë.
Gjumi i dobët dhe stresi janë dy shkaqe kryesore të çekuilibrit hormonal. Mungesa e gjumit mund të rrisë ghrelinën dhe të ulë prodhimin e leptinës, duke ju bërë të ndiheni më të uritur. Stresi kronik gjithashtu mund të rrisë dëshirën për ushqim.