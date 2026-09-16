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A keni probleme me rënien e flokëve? Konsumimi i këtyre ushqimeve mund t’ju ndihmojë në forcimin e tyre

Rënia e flokëve është një problem i zakonshëm që mund të shkaktohet nga faktorë të ndryshëm.

Edhe pse një sasi e caktuar e rënies së flokëve është normale, një ushqyerje e ekuilibruar mund të luajë rol të rëndësishëm në shëndetin e tyre.

Disa ushqime janë veçanërisht të pasura me lëndë ushqyese që kontribuojnë në mirëmbajtjen dhe forcimin e flokëve.

Foto ilustruese

Arrat janë të pasura me vitaminë E, acide yndyrore omega-3, zink, selen dhe proteina, të cilat janë të rëndësishme për strukturën dhe shëndetin e flokëve.

Salmoni përmban sasi të larta të acideve yndyrore omega-3 si dhe vitaminat B dhe D. Omega-3 është veçanërisht e rëndësishme pasi organizmi nuk e prodhon në sasi të mjaftueshme dhe duhet ta marrë përmes ushqimit.

Vezët përmbajnë biotinë, zink, selen dhe proteina.

Marrja e mjaftueshme e proteinave është veçanërisht e rëndësishme, pasi flokët përbëhen kryesisht nga proteina.

Hirra është gjithashtu një burim i mirë proteinash dhe tretet relativisht lehtë.

Ajo mund të jetë një mënyrë praktike për të rritur marrjen e proteinave, veçanërisht për personat që nuk marrin mjaftueshëm prej tyre përmes vakteve të zakonshme.

Specat janë të pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në prodhimin e kolagjenit dhe në përthithjen e hekurit nga organizmi.

Edhe hekuri është i rëndësishëm për shëndetin e flokëve.

Përfshirja e këtyre ushqimeve në një dietë të ekuilibruar mund të ndihmojë në ruajtjen e cilësisë dhe shëndetit të flokëve.

Megjithatë, rënia e flokëve mund të ketë shumë shkaqe, ndaj ushqyerja nuk është gjithmonë zgjidhja e vetme.

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