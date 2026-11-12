A keni tension të lartë të gjakut? Gjithashtu, kini kujdes me likoricën që gjendet në karamele, çajra dhe shurupe

Njerëzit me tension të lartë të gjakut në përgjithësi tregojnë kujdes me kripën, por jamballi, i cili gjendet në karamele, çajra dhe shurupe, mund të rrisë tensionin e gjakut dhe të prishë nivelin e kaliumit në trup.
Kjo për shkak të glicirrizinës, një përbërës që gjendet në rrënjën e jamballit. Sipas një studimi të vitit 1993 të botuar në revistën Food and Chemical Toxicology, glicirrizina shndërrohet në acid glicirretinik në zorrë. Kjo bllokon enzimën që zbërthen kortizolin, duke bërë që kortizoli të veprojë si hormoni aldosteron në veshka.
Për shkak të kësaj, trupi mban natrium dhe ujë dhe humbet kalium. Pasojat mund të jenë ënjtje, presion i lartë i gjakut dhe nivele të ulëta të kaliumit.
Sa është shumë?
Komiteti Shkencor për Ushqimin i Komisionit Evropian ka vendosur një limit të sipërm prej 100 miligramësh glicirrizinë në ditë për konsum të rregullt. Mbi këtë limit, mund të shfaqet hipertension.
Studimi i përmendur pohon se edhe kjo sasi mund të shkaktojë probleme tek njerëzit më të ndjeshëm. Kjo është rreth 50 gramë karamele me likorice. Shumica e njerëzve përjetojnë efekte anësore me 400 miligramë në ditë, dhe autorët sugjeruan 10 miligramë si një dozë të sigurt ditore për shumicën e të rriturve të shëndetshëm.
Kjo është arsyeja pse rregulloret e Bashkimit Evropian kërkojnë që ëmbëlsirat dhe pijet me glicirrizinë të deklarojnë në deklaratë se përmbajnë licorice. Produktet me sasi më të mëdha duhet të kenë gjithashtu një paralajmërim se njerëzit me hipertension duhet të shmangin konsumin e tepërt.
Kush duhet të jetë veçanërisht i kujdesshëm?
Sipas manualit mjekësor të MSD-së, likorica duhet të shmanget nga njerëzit me sëmundje të zemrës dhe presion të lartë të gjakut. E njëjta gjë vlen edhe për gratë shtatzëna dhe njerëzit që marrin digoksinë ose diuretikë që rrisin sekretimin e kaliumit. Likorica gjithashtu mund të zvogëlojë efektet e ilaçeve për presionin e gjakut dhe varfarinës.
Lëkura nuk gjendet vetëm në karamelet e zeza, por edhe në disa çajra bimorë, tableta për thithje, shurupe për fytin dhe shtesa ushqimore. Një shije e ëmbël nuk është një shenjë e besueshme se produkti përmban lëkurë, kështu që është më e sigurt të lexoni deklaratën.
Kripa mbetet një problem i madh
Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të rriturit të konsumojnë më pak se 2,000 miligramë natrium në ditë, ose më pak se pesë gramë kripë. Pjesa më e madhe e kripës nuk vjen nga kriporja, por nga buka, djathi, mishrat e përpunuar, vaktet e gatshme, supat e paketuara dhe ushqimet e kripura.