A keni uri edhe pas një vakti? Fajtori nuk është ushqimi, pohojnë nutricionistët

Ndjenja e urisë së vazhdueshme ndonjëherë ndodh edhe pasi keni ngrënë së fundmi, dhe arsyet që qëndrojnë pas saj shpesh nuk kanë lidhje me ushqimin.
Ekspertët shpjegojnë se sinjalet e urisë mund të ndikohen nga hormonet, stresi, gjumi, ilaçet dhe aktiviteti fizik.
Kjo është arsyeja pse nutricionistët dhe dietologët nxjerrin në pah disa nga shkaktarët më të zakonshëm që janë të lehtë për t’u anashkaluar.
Edhe pse shumë prej tyre duken të padëmshme, ato mund të kenë një ndikim të fuqishëm në oreks.
Stresi
Dietologët theksojnë se stresi mund të shkaktojë valë të papritura urie dhe dëshirash për ushqime të caktuara. Toby Amidor, një dietolog dhe nutricionist i regjistruar, shpjegon: “Rritjet e niveleve të kortizolit mund të çojnë në rritje të urisë dhe dëshirave për ushqime të caktuara”, thotë për EatingWell nutricionisti dhe dietologu Toby Amidor.
Dietologu Dustin Moore pajtohet, duke deklaruar: “Faktorët akut të stresit çojnë në rritje të marrjes së përgjithshme të energjisë”. Stresi mund të errësojë sinjalet tuaja të vërteta të urisë.
Ndryshimet hormonale në perimenopauzë dhe menopauzë
Rritja e urisë tek gratë që kalojnë perimenopauzën dhe menopauzën është shpesh rezultat i ndryshimeve në nivelet e estrogjenit. Amidor thekson se estrogjeni ndihmon natyrshëm në shtypjen e oreksit. Së bashku me këtë, mund të shfaqen simptoma si dhimbje koke dhe luhatje humori. Kombinimi i këtyre ndryshimeve mund të krijojë një nevojë të fortë për ushqim.
Mungesa e gjumit
Moore thotë se gjumi i dobët mund të prishë sinjalet e brendshme të urisë dhe ngopjes. Gjumi i çrregullt ndikon në hormonet ghrelin dhe leptinë, të cilat rregullojnë oreksin. Kur flemë shumë pak, hormoni i urisë rritet dhe hormoni i ngopjes ulet. Kjo rezulton në rritje të dëshirës për ushqim.
Sinjale konfuze të etjes
Nutricionistët shpjegojnë se trupi ndonjëherë e ngatërron etjen me urinë, sepse qendrat për këto sinjale ndodhen shumë afër njëra-tjetrës në tru. Kur sinjalet mbivendosen, truri mund ta keqinterpretojë nevojën për ujë si nevojë për ushqim. Kjo ndodh shpesh menjëherë pas një vakti. Edhe dehidratimi i lehtë mund të rrisë dëshirën për të ngrënë diçka të lehtë.
Pasojat e ushtrimeve intensive
Një rritje e menjëhershme e aktivitetit fizik mund të rrisë oreksin tuaj sepse trupi juaj ka nevojë për më shumë energji për t’u rikuperuar. Kur ushtroheni fort, trupi juaj përdor rezervat e karbohidrateve dhe proteinave, gjë që i sinjalizon trurit tuaj t’i rimbushë ato. Ushtrimet intensive gjithashtu mund të ulin nivelet e leptinës, një hormon që shtyp urinë. Kjo mund të çojë në një ndjenjë më të fortë të nevojës për të ngrënë.