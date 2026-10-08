A po e matni saktë tensionin e gjakut? Pozicioni i gabuar i krahut mund të çojë në lexime të pasakta

Një mjek britanik ka paralajmëruar se pozicioni i dorës së pacientit gjatë matjes së tensionit të gjakut është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse përndryshe mund të ndodhë një diagnozë e gabuar.
Udhëzimet e NHS këshillojnë që pacientët të ulen drejt me krahun e mbështetur në tavolinë gjatë matjes.
Ekspertët paralajmërojnë se kjo këshillë nuk ndiqet gjithmonë në operacionet me shumë njerëz, duke rritur rrezikun e diagnozës së gabuar.
Dean Eggitt, një mjek i përgjithshëm i NHS-së, i tha Daily Mail se matja e saktë e presionit të gjakut është çelësi për identifikimin dhe trajtimin e njerëzve në rrezik të efekteve të presionit të lartë të gjakut.
“Trajtimi i tepërt dhe efektet anësore të shkaktuara nga ilaçet mund të shkaktojnë dëme të vërteta, veçanërisht tek pacientët vulnerabël”, tha Eggitt.
Paralajmërimi pasoi një studim amerikan nga Johns Hopkins Medicine, i botuar në revistën profesionale JAMA Internal Medicine, i cili tregoi se pozicioni i dorës bën një ndryshim të madh në lexime.
Nëse krahu varej pa mbështetje nga trupi, presioni sistolik, numri më i lartë në matje, ishte pothuajse 7 mmHg më i lartë.
Kur krahu ishte në prehër, rezultati ishte pothuajse 4 mmHg më i lartë.Ekspertët shpjegojnë se krahu duhet të vendoset mbi një tavolinë ose sipërfaqe pune në nivelin e zemrës.
Kur është varur, muskujt mund të shtrëngohen dhe të rrisin përkohësisht presionin, teksa pozicioni në prehër rrit distancën midis krahut dhe zemrës, gjë që gjithashtu mund të rrisë leximin në krah.
Në një studim të vitit 2024, studiuesit matën presionin e gjakut te 133 të rritur të moshës 18 deri në 80 vjeç.
Pjesëmarrësit ecën për dy minuta para matjes, pastaj qëndruan ulur për pesë minuta dhe matjet u morën në intervale 30-sekondëshe.
Rezultatet treguan se disa pacientë mund të përmbushnin pragun për një diagnozë të hipertensionit vetëm për shkak të pozicionit të krahut.